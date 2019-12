47° Cimento Invernale di Sanremo: come da tradizione, un bel tuffo in mare per salutare l'inizio del 2020

Anche quest’anno la Canottieri Sanremo A.S.D., con il Patrocinio del Comune di Sanremo, organizza il tradizionale “Cimento Invernale”. Come da tradizione anche quest'anno il 1° gennaio a Sanremo si terrà l'appuntamento con il Cimento Invernale.



Si tratta della 47ª edizione dell'evento, organizzato dalla Canottieri Sanremo A.S.D., con il Patrocinio del Comune di Sanremo. Ogni anno sono sempre di più i sanremesi ed i turisti che vogliono salutare l'inizio del nuovo anno con un bagno nelle acque del mare di Sanremo. L'appuntamento sarà alle 10.30 davanti ai Bagni Nettuno, sulla passeggiata Vittorio Emanuele II.



"Tutta la cittadinanza ed i turisti sono invitati a partecipare, come protagonisti o come spettatori, a questo tradizionale ed immancabile appuntamento per iniziare il “Nuovo Anno” (2020) in allegria. Al termine del tradizionale “tuffo” in mare verrà offerto un rinfresco con “cin – cin” di Buon Auspicio per il 2020 e verrà consegnato a tutti i partecipanti un riconoscimento a ricordo della manifestazione. - ricordano gli organizzatori - Sul sito della Canottieri Sanremo A.S.D. (www.canottierisanremo.com) sono scaricabili i moduli per l’iscrizione e manleva (adulti e minori) relativi al 47° Cimento Invernale del 1° gennaio 2020. I moduli compilati e sottoscritti potranno essere consegnati il giorno del Cimento Invernale (1° gennaio 2020) all’organizzazione in sede di accreditamento".