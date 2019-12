Dal 1° gennaio Iren Mercato diventa il gestore del servizio Energia Elettrica in Maggior Tutela di Sanremo

La Società Iren Mercato S.p.A., dal 1° gennaio 2020, gestirà il servizio di Energia Elettrica in Maggior Tutela nel Comune di Sanremo. A seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica Iren Mercato ha infatti acquisito il ramo d’azienda “Sanremoluce”, comprendente i contratti con i Clienti del servizio Energia Elettrica, da AMAIE S.p.A..

Iren Mercato, con sede a Genova, è la società del Gruppo Iren attiva tra l’altro nella vendita di energia elettrica ai Clienti finali. Iren Mercato, tramite “Il Servizio Elettrico”, gestisce già il servizio di energia Elettrica in Maggior Tutela nei Comuni di Parma e Torino con oltre 200.000 Clienti attivi.

A seguito di tale operazione i contratti di fornitura in essere restano validi ed efficaci mantenendo le condizioni regolata dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), senza che sia necessaria alcuna comunicazione o variazione da parte dei Clienti.

Per contattare il nuovo Gestore, i Clienti potranno continuare a fare riferimento allo Sportello attivo nel Comune di Sanremo, presso la sede di AMAIE, in via Armea, 96. Lo Sportello Clienti presto si sposterà in centro città e adotterà un orario di servizio più esteso per essere più vicino alle esigenze dei Clienti e dei cittadini.

I Clienti potranno contattare Iren Mercato anche tramite il numero verde gratuito 800 97 97 97 attivo dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, oltre che con i servizi digitali tramite APP ClickIren disponibile per IOS e Android.

Il nuovo gestore da quindi il benvenuto agli oltre 23 mila Clienti di Sanremo garantendo loro la stessa elevata qualità di servizio e la stessa attenzione riservata alla propria clientela storica. L’acquisizione dei nuovi Clienti consentirà al Gruppo di continuare il processo di consolidamento nei propri territori di riferimento, rafforzando il ruolo di fornitore di servizi per il cittadino nell’area del ponente ligure.