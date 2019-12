Come compilare la scheda immobile di un annuncio su web?

Esistono sul web decine e decine di portali immobiliari gratuiti e non. Alcuni richiedono un abbonamento minimo, altri sono completamente gratuiti senza limiti di tempo e per il numero di annunci che si possono pubblicare. Un esempio è www.offrocasa.com che è un portale in continua espansione, gratuito per sempre!

Un aspetto da considerare, di vitale importanza per posizionare il proprio annuncio nella maniera migliore all'interno di un portale immobiliare, è la compilazione oculata della scheda immobile. Più o meno tutti i portali danno la possibilità ai propri utenti di compilare, oltre che la sezione descrizione libera della casa, tutti i vari campi predefiniti dell'immobile: numero di locali, tipologia di contratto, superficie, tipo di immobile, presenza di un box, di una cantina, del riscaldamento, della predisiposizione allarme, delle finiture, del piano, del giardino...

Spesso capita di consultare annunci in cui oltre alla descrizione, e altri 2 o 3 campi obbligatori, come ad esempio il valore IPE o il prezzo, non hanno altri campi/caratteristiche predefiniti debitamente compilati. La tendenza, spesso capita molto di più con gli inserzionisti privati, è quella di pubblicare un annuncio immobiliare in tutta fretta, con una brevissima descrizione e al massimo 2 o 3 campi.

Ciò, oltre a dare un'idea di scarsa qualità dell'annuncio, non permette ai sistemi automatizzati della maggiorparte dei portali, di posizionare l'annuncio stesso nelle giuste pagine di ricerca. Facciamo un esempio: se un utente pubblica un annuncio della sua casa in vendita con giardino e non spunta il flag giardino in fase di compilazione della scheda, state pur certi che chi cercherà una casa, specificando dettagliatamente con giardino, non troverà l'immobile in questione. Questo è solo un esempio per capire l'importanza della definizione dettagliata dei campi che vanno a delineare le qualità dell'immobile!