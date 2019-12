ULTIM'ORA: chiusa l'autostrada A26 Genova-Gravellona nel tratto tra Masone e il bivio A26/A10

Non c'è pace per le autostrade liguri: da pochi minuti è infatti segnalata la chiusura della A26 nel tratto tra Masone e il bivio A26/A10 (in direzione sud) a causa di materiali dispersi sulla carreggiata (così riferisce il sito autostrade.it).

AGGIORNAMENTO ORE 18.54 : il casello di Masone in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per Materiali dispersi.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone de il bivio per la A10 Genova-Savona in direzione Genova, si è resa necessaria la chiusura del tratto per agevolare il recupero di materiali dispersi in carreggiata all'interno della galleria Bertè. Al momento si registra 2 km di coda.

Dopo l'uscita obbligatoria di Masone, i veicoli leggeri possono proseguire attraverso la Strada Provinciale 456 del Turchino, mentre ai veicoli pesanti si consiglia di percorrere la Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi d'opera.