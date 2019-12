Sanremo: lapide in marmo in via sen. E. Marsaglia, la Famija Sanremasca "Crollo causato dallo smog e dal maltempo"

La lapide in marmo, del 1968, collocata in strada sen. E. Marsaglia, è stata danneggiata dal maltempo. La targa era stata collocata dalla Famija Sanremasca in ricordo del restauro dell'immagine della Vergine posta in una nicchia seicentesca.



"La targa, in marmo travertino, assai poroso, a causa degli agenti atmosferici e dell'inquinamento causato dal traffico, si è ammalorata e si è creata una fessura che ha causato il crollo di una parte della stessa.- assicura Leone Pippione, presidente della Famija Sanremasca - Va tenuto conto che al tempo detta targa non venne assicurata con cemento ma semplicemente ancorata al muro con quatro ganci in ferro.Il ripristino è reso difficoltoso dal fatto che si trova un una mezza curva. Tuttavia la cosa più importante sarebbe rifare il restauro dell'immagine sacra".