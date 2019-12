Sanremo: grossi problemi per gli spedizionieri con i parcheggi occupati dalle auto, la Municipale usa le 'borchie' (Foto)

In questi giorni il tema più ‘caldo’ è sicuramente quello delle lunghe code sulle autostrade liguri, ma anche i parcheggi tengono regolarmente banco. A Sanremo, soprattutto in questi giorni di festa, ne servirebbero molti più di quelli esistenti, ma spesso i parcheggi a pagamento non sono strapieni mentre i ‘furbetti’ pullulano regolarmente.

Ne è la prova quanto accaduto nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti della Polizia Municipale hanno dovuto ‘bloccare’ alcune auto con le borchie, in via Roma. Si tratta di un luogo che è riservato al carico e scarico e che, soprattutto in questo periodo, serve agli spedizionieri per poter parcheggiare i propri furgoni.

Gli stessi sono spesso costretti a stalli di fortuna, magari in doppia fila, bloccando la circolazione del traffico ma obbligati a fare ciò, proprio perché i parcheggi a loro destinati, sono occupati dalle auto non autorizzate. E così, sabato pomeriggio, gli agenti della Municipale sono entrati in azione, facendo apporre le temute ‘borchie’ che bloccano le auto, impedendo ai proprietari di utilizzarle.

Ovviamente, al loro ritorno, gli automobilisti hanno dovuto provvedere al pagamento della sanzione prevista, prima di poter tornare in possesso del mezzo. Nel caso ‘inquadrato’ dall’obiettivo di Tonino Bonomo, sono state bloccate due auto, una italiana ed una francese.