Imperia: ruba televisore e fugge ma interviene agente libera dal servizio che insegue il ladro e lo fa arrestare

Sabato, ad Imperia, un 42enne di origine marocchina, residente a Nizza, è stato arrestato per furto aggravato e tentata rapina. Il fermo è avvenuto grazie ad una poliziotta libera dal servizio che si trovava in un centro commerciale quando è stata raggiunta da una dipendente, sua conoscente, che le ha indicato un soggetto che aveva rubato un televisore e si stava dando alla fuga.



A quel punto l'agente è salita sulla sua auto e si è messa all'inseguimento del ladro, chiamando la sala operativa della Questura per chiedere l'intervento della volante. La descrizione del ladro, del modello dell'auto usata per scappare e della targa hanno permesso ai colleghi in servizio di rintracciare il fuggitivo. Grazie alla tempestività dell’intervento e alle audaci manovre di guida, i poliziotti hanno raggiunto la vettura del malvivente e l'hanno bloccato in sicurezza.



A seguito di perquisizione, gli agenti hanno trovato 2 cutter ed un dispositivo per rimuovere l’antitaccheggio di sicurezza, mentre nei sedili posteriori della vettura c'era un televisore da 42 pollici. La vera sorpresa era nascosta nel bagagliaio dell’autovettura, dove i poliziotti hanno trovato 4 borsoni pieni di oggetti con ancora il cartellino attaccato, in particolare: una playstation 4, una radio bluetooth, torce led, una cassa stereo, altri articoli elettronici, utensili da cucina, prodotti da bagno, profumi di marca ed oggettistica varia.



Al francese è stata contestata anche una tentata rapina. Infatti, dai successivi accertamenti è emerso che il 42enne nizzardo, pizzicato durante il tentativo di rubare degli oggetti, aveva aggredito e strattonato il dipendente del negozio che l'aveva sorpreso, con l'intento di guadagnarsi la fuga. Il ladro è stato meno fortunato questa volta grazie alla prontezza di intervento della Polizia.



Il materiale trovato nell'auto, per un valore complessivo di oltre 1000 euro, è stato sequestrato. Infine, stamani, il giudice del tribunale di Imperia, di fronte agli elementi raccolti ha convalidato la misura del fermo.