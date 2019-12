Acquista scarpe di marca ma pensa di esser stato raggirato, denunciato sanremese per aver danneggiato negozio di Alassio

Un giovane sanremese è stato denunciato per aver danneggiato un negozio di Alassio. La violenta reazione è scattata dopo l'acquisto di un paio di scarpe di marca.



Il matuziano era convinto di esser stato raggirato circa l'originalità del brand delle scarpe. Così dopo una iniziale polemica il giovane ha pensato bene di farsi ragione da solo, spaccando il registratore di cassa e altri materiali presenti nel negozio.



Solo l’intervento dei vigili urbani e dei Carabinieri ha messo fine al comportamento del sanremese, evitando che la situazione degenerasse. Per il giovane di Sanremo è scattata la denuncia per danneggiamento, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.