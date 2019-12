A passo di lumaca sull'autostrada tra Masone e Savona: nuova mail di protesta di un nostro lettore

“Anche io e mia moglie, venerdì scorso abbiamo vissuto la stessa odissea: 7 ore e 20 da Monza a Cipressa, quando normalmente con sosta caffè e pipì cane ce ne vogliono solo 3”.

Interviene in questo modo il nostro lettore Giorgio Pozzoli, dopo aver letto la mail di Daniele De Andreis. “È stata una coda unica – prosegue - a passo d'uomo, spesso fermi per 50 kilometri tra poco dopo Masone e Savona: tempo di percorrenza 4 ore e 20 minuti. Cantieri, corsie uniche, poche segnalazioni e non una persona al lavoro nei cantieri. Sono d’accordo con le conclusioni finali del signor De Andreis, ma vorrei aggiungerne una: l’autostrada si paga in quanto strada a scorrimento veloce a più corsie. Perché va pagata anche quando in bicicletta ci si sarebbe impiegata la metà del tempo per percorrere i 50 kilometri, e per fare una tratta da 3 ore c'è ne vogliono più del doppio per una gestione lavori e segnalazioni che nemmeno nel terzo mondo si verificano?”