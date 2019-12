Ventimiglia: approvato dalla Giunta il progetto definitivo per la sistemazione del plesso scolastico 'Cavour'

E’ stato approvato dall’Amministrazione comunale il progetto definitivo per la realizzazione della messa a norma della scuola Media ed Elementare Cavour, per permetterne la riapertura.

Il progetto è stato redatto dagli ingegneri Gian Marco Risso e Marco Galperti. Il plesso scolastico Cavour, in via Lascaris e via Garibaldi è stato dichiarato inagibile a seguito dell’ordinanza del Sindaco il 7 marzo del 2018, con il trasferimento temporaneo delle attività scolastiche presso altri plessi per problematiche connesse alla tutela dell’utenza scolastica.

L’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire parzialmente il plesso, per restituire i locali all’Istituto Comprensivo n° 2 ‘Cavour’, per ospitare la scuola primaria e media. L’impegno di spesa totale da parte del Comune, per la messa a norma, è di 365mila euro.