Ponente ligure isolato da cantieri sull'autostrada: la Provincia chiama all'appello i sindaci per l'8 gennaio

La Provincia ha chiamato a raccolta i sindaci per una presa di posizione netta contro l’isolamento del territorio causato dalle lunghe code autostradali. Mercoledì 8 gennaio si terrà l'incontro alle 9.30 presso la sala consigliare dove saranno discusse anche opportune iniziative da intraprendere dopo i noti problemi viari di accesso al territorio.



L'iniziativa nasce dall’impulso dei consiglieri Claudio Scajola e Giorgio Giuffra. Il ponente è oggi pesantemente penalizzato da cantieri e lavori che “strozzano” il transito del traffico e che mettono a rischio l’economia del territorio, fortemente legata al turismo.



E sempre in tema di viabilità il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità l’ingresso della Provincia al gruppo di lavoro per la gestione della strada ex militare Monesi-Limone, affinchè tale strada torni ad avere come porta di accesso Monesi di Triora. Anche in questo caso la Provincia rivendica e vuole dunque un ruolo di primo piano. Nella riunione consiliare odierna approvazioni all’unanimità anche per le convenzioni legate al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia che mira allo studio e alla progettazione relativi alla biodiversità.