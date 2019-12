Il bilancio 2019 dei Sindaci: Diano Marina, Chiappori "Anno altalenante ma buoni numeri per il turismo" (Video)

Il 2019 si chiude positivamente, secondo il Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori. Fari puntati ovviamente sul turismo, chiave di volta economica della cittadina rivierasca che, come affermano i datti pubblicati alcuni giorni fa, sottolineano il buon andamento della stagione per Diano.

“E’ stato un anno ‘altalenante’ – ha detto Giacomo Chiappori - che si chiude con qualche piccola soddisfazione. Il turismo è stato all’altezza di Diano Marina, che a sua volta è stata all’altezza dei turisti. Tra il blu del mare ed il verde l’entroterra, tutto si è ben coniugato e penso sia un anno che si possa chiudere in modo positivo”.

Anche se c’è un pizzico di preoccupazione per gli allerta meteo, Chiappori chiude il 2019 in modo positivo, con la possibilità di incrementare ulteriormente il numero di turisti in occasione della fine dell’anno: “Nonostante gli ‘allerta meteo’ a cui siamo regolarmente sottoposti, ci attendiamo un fine anno altrettanto positivo, con l’arrivo di turisti nella nostra cittadina. Se così andrà potremo tranquillamente affermare che il 2019 è stato un bell’anno”.