Fine dell'isolamento di Rocchetta Nervina: il 10 gennaio terminerà l'installazione del ponte

Il 10 gennaio dovrebbe terminare l’installazione del ponte per Rocchetta Nervina. Il cronoprogramma dei lavori procede senza sosta. Intanto, oggi verrà terminata la realizzazione della piastra in cemento armato che dovrà sostenere la gru. Il montaggio del mezzo salvo imprevisti prenderà il via il 3 gennaio.

I lavori sono particolarmente importanti per poter far transitare la pesantissima gru che servirà a montare il ponte che, probabilmente entro l’Epifania, toglierà dall’isolamento il piccolo centro della Val Nervia ed i suoi 300 abitanti.



L'argomento è stato al centro del consiglio provinciale che si è svolto questa mattina. L’Amministrazione guidata dal Presidente Domenico Abbo finanzia con 692 mila euro il ponte provvisorio a Rocchetta Nervina, inoltre chiama a raccolta i sindaci per una presa di posizione netta contro l’isolamento del territorio e per le opportune iniziative da intraprendere dopo i noti problemi viari di accesso al territorio: la riunione è stata fissata mercoledì 8 gennaio, nella sala consiliare, alle 9,30.



Il Presidente Domenico Abbo dice: "Ci siamo adoprati con tempestività ed efficienza, e pur nelle difficoltà finanziarie in cui ci troviamo abbiamo trovato autonomamente le risorse per allestire il ponte in ferro e per progettare il rifacimento del tratto di strada franato oltre un mese fa. E’ un esempio, ritengo, di come la Provincia abbia saputo intervenire in una maniera decisiva e importante, progettando gli interventi e affidando i lavori a ditte specializzate per affrontare simili emergenze, La richiesta della copertura della spesa a Stato e Regione è stata fatta, ma intanto abbiamo proceduto in autonomia con la massima celerità, predisponendo subito un passaggio pedonale e approntando tutte le fasi per l’allestimento del ponte provvisorio. Siamo solo all’inizio di un intervento che seguiremo passo dopo passo e che contiamo di portare a termine, con il ripristino della strada, entro l’estate".



Questa mattina durante la seduta il responsabile tecnico, il dirigente ingegner Michele Russo, ha fatto il punto della situazione. Il ponte in ferro, avrà una lunghezza di 42 metri e servirà a garantire il passaggio dei mezzi sino a quando non sarà ripristinata la strada provinciale sprofondata in seguito agli eventi alluvionali di fine novembre.