"2 ciapetti con Federico", questa sera in trasmissione, ospiti di Federico Marchi: Domenico Abbo, Giacomo Chiappori e Alessandro Alessandri

Questa sera alle 21 andrà in onda la seconda puntata di "2 ciapetti con Federico" in diretta su www.sanremonews.it in contemporanea su www.imperianews.it e sulle rispettive pagine Facebook: https://www.facebook.com/Imperianews.it/ e https://www.facebook.com/sanremonews.it/

Ospiti di Federico Marchi, conduttore di “2ciapetti con Federico”, presso lo studio itinerante, allestito per questa puntata presso il CMP Store Imperia, saranno alcuni amministratori locali. Al centro della “chiacchierata” le rivendicazioni del ponente ligure verso la Regione Liguria ed il Governo Nazionale sia per i danni del recente maltempo sia per i problemi infrastrutturali di isolamento del nostro territorio. Un accenno alle prossime elezioni regionali ? Mah....?

A parlarne in studio saranno il Presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, ed i sindaci Giacomo Chiappori di Diano Marina e Alessandro Alessandri di Pieve di Teco. Federico vi aspetta questa sera online a partire dalle 21.

Per rimanere sempre aggiornati sulla trasmisione, si può seguire “2ciapetti” anche su Facebook e Instagram.