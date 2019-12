Ventimiglia: successo per il Concerto di Natale a San Nicola da Tolentino

La Comunità parrocchiale di S.Nicola da Tolentino di via Roma a Ventimiglia ha partecipato numerosa con il Parroco Padre Domenico al magnifico Concerto proposto dal Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal M° Romano Pini la sera del 28 dicembre con tredici brani suddivisi in due tempi che hanno riscaldato l'ambiente e suscitato calorosi applausi. Particolarmente apprezzati i Canti Natalizi di buon augurio per il prossimo anno 2020. Hanno accompagnato i coristi, la Maestra Adriana Costa al pianoforte, Olivier Barriera al flauto, Primo Florio alle percussioni. Voci soliste: Jacqueline Pini, Marzia Messina, Carmine Buono, Pasquale Morabito e Angelo Bigazzi.



(foto E.Raneri).