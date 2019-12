Ancora un grande successo per la rassegna “70 anni in 7 giorni” dedicata alla storia del Festival della Canzone di Sanremo.

Continua fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri all’esibizione di grande livello artistico del gruppo musicale “Progetto Festival”, ”, composto da Angela Vicidomini voce, Alessio Briano Tastiere, Andrea Balestrieri batteria e Artan Selishta chitarre che hanno ripropostole più belle melodie degli anni 80 alternate ai racconti su episodi della storia del festival e sul contesto sociale del periodo.

Gli anni 80 segnano la rinascita del Festival di Sanremo dopo la crisi degli anni 70; il debutto di artisti del calibro di Vasco Rossi, Zucchero, Eros Ramazzotti ed una presenza femminile importante rinnovano il grande interesse del pubblico che sempre più numeroso segue la manifestazione sul piccolo schermo.

Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone sarà un grande protagonista fra le manifestazioni natalizie.

Ecco in dettaglio i prossimi appuntamenti con “70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo”:

oggi domenica 29 dicembre alle ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival.

Venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

Sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Siro Carli: anni ‘2010 con Christian G.