Il bilancio 2019 dei Sindaci: Taggia, Conio "Abbiamo fatto scelte coraggiose e controcorrente. L'obiettivo è non accontentarsi mai" (Video)

“Abbiamo fatto scelte coraggiose e controcorrente. E’ stato un anno di lavoro molto intenso che a mio giudizio ha portato ottimi risultati".



È questo il 2019 secondo il sindaco di Taggia, Mario Conio. Il primo cittadino ha tracciato un bilancio di questo anno di attività amministrativa e sui risultati traguardati sottolinea: "...penso all’aver internalizzato molti servizi che prima venivano mandati fuori, la cura del verde, gestita in autonomia dagli uffici comunali che sta dando ottimi risultati".







"Siamo all’inizio di un percorso che però dovrà portare sempre di più ad un decoro e ad un recupero dell’immagine della nostra città. - prosegue Conio - Si è investito sull’andare a riqualificare alcune porzioni urbane, con nuove piantumazioni. Si è cercato di dare attenzione e cura al territorio. Non si è perso di vista le grandi opere. All’interno di questo 2019 abbiamo chiuso dei percorsi amministrativi che porteranno a brevissimo a partire con importanti opere, una su tutte il parcheggio sul viale delle Palme".



"Quindi, un bilancio positivo dove l’obiettivo deve essere quello di non accontentarsi mai. - conclude il sindaco di Taggia - Abbiamo intrapreso una strada ed il prossimo anno sarà quello della maturità per la nostra amministrazione, perchè stiamo passando il giro di boa di metà mandato dove cercheremo di concretizzare sempre di più quelli che sono stati i nostri obiettivi”.