Le dodici migliori vignette del 2019 in base ai clic dei lettori..

Il 31 dicembre è l’occasione ghiotta per rivedere quanto è successo nel corso degli ultimi 12 mesi e abbiamo pensato di riproporvi le 12 vignette più gettonate dell'anno, selezionate fra le 315 pubblicate nei 33 Punti del 2019.

Una scelta difficile, perché non è facile trovare un criterio unico di selezione fra i tanti disegni, alcuni di stampo politico, altri umoristici e su argomenti molto diversi fra di loro.

L’unico parametro possibile è stato quello dei contatti registrati, immaginando che le vignette dei punti più cliccati siano anche quelle preferite dal pubblico, di seguito, quindi, le migliori 12 vignette.

Partendo dal fondo, al dodicesimo posto con 12.545 clic ecco l’arrivo di Cracco al Casinò…

All’ undicesimo post o con 13.567 clic, l’infaticabile The Wall che fra una interpellanza e l’altra ha trovato il tempo per una dichiarazione d’amore

Al decimo posto con 16.456 clic una storia in salsa imperiese..

Al nono posto con 17.345 clic il sindaco di Taggia, vincitore del concorso di bellezza della fattoria politica..

All’ ottavo posto con 19.345 clic una vicenda senza precedenti, che ha appassionato i coltivatori della zona

Al settimo posto con 21.098 clic un vecchio ed intramontabile lupo della politica

Al sesto posto con 22.098 clic, Seborga che ha finalmente una vera principessa

Al quinto posto 23.123 clic i vincitori della gara degli aperitivi natalizi

Al quarto posto con 23.564 clic il sempre enigmatico Sindaco di Imperia

Sul podio medaglia di bronzo con 24.598 clic l’unico capace di unire gastronomia, turismo e politica

Medaglia d’argento con 27.569 clic al numero uno per presenza e impegno, l'unico capace di affrontare anche le missioni impossibili

Al primo posto con 31.234 clic, ecco la più cliccata dell'anno:

Fuori concorso, conquista la menzione speciale “mugugno” la vignetta dedicata ai nuovi Balilla di Bordighera. Non per i clic ottenuti, ma per il disap…”punto” del Sindaco….

Buon anno nuovo.