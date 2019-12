Successo ieri per il Concerto Itinerante della Banda Musicale città di Diano Marina (foto)

Notevole successo ieri, sabato 28 dicembre, della Banda Musicale città di Diano Marina che, nell'occasione, si é trasformata nella banda dei Babbi Natale.

“Oltre 40 componenti diretti dalla Maestra Nadia Spagnolo – spiega il Vicepresidente Massimo Bernardis - hanno effettuato un Concerto Itinerante per le vie del centro cittadino, ottenendo un enorme successo fra i turisti e i cittadini. Parole lusinghiere sono arrivate da moltissimi commercianti e questo non può far che piacere all'ensemble musicale che, avendo alle spalle oltre 160 di storia, é una delle bande musicali più antiche d'Italia. La Banda era accompagnata dalle bimbe del gruppo Roller Skate di Andora che si sono esibite durante l'esecuzione di alcuni brani musicali”.

(foto di Gianluca Gramondo)