San Lorenzo al Mare: il 1° gennaio, concerto della OpenOrchestra al diretta dal M° Marco Reghezza

Mercoledì primo gennaio l'OpenOrchestra, ensemble eterogeneo di strumentisti che riunisce appassionati della provincia di Imperia e Savona, torna ad esibirsi presso il Teatro dell'Albero (Sala Beckett) di San Lorenzo al Mare alle ore 17.00. Il gruppo, diretto da Marco Reghezza, inaugura musicalmente il nuovo anno in un concerto in collaborazione con il locale comune.

Saranno eseguiti brani di Albinoni, Rossini, Beethoven, Massenet, Brahms, Morricone, Piazzolla.

Il concerto prevede inoltre l'esibizione del duo formato da Luisa Repola al pianoforte e Antonella Bini al flauto. Insieme eseguiranno un brano di Reghezza in prima esecuzione italiana che riproduce in maniera ironica la forma del concerto vivaldiano con l'utilizzo di citazioni di famose melodie all'interno della struttura musicale.

In seguito Luisa Repola eseguirà musiche di Poulenc per piano solo ed Antonella Bini eseguirà "Thoughts", per flauto solo, brano di estrema difficoltà tecnica con il quale Reghezza aveva ottenuto il 1° Premio al concorso internazionale di composizione "Simon-Verlag" di Berlino.

Antonella Bini, genovese, oggi tra le flautiste più versatili del panorama italiano, spazia dal classico alla più estrema avanguardia ed è dedicataria di brani di molti affermati compositori odierni. Oltre a possedere vari titoli accademici riguardanti tutta la famiglia dei flauti, è la prima, e per ora unica, flautista laureata CIMA, premio assegnatole con il patrocinio di S. A. R Christina dei Paesi Bassi.

Luisa Repola, imperiese, pianista specializzata come accompagnatrice e collaboratrice in àmbito canoro ed operistico, vanta molte partecipazioni in eventi musicali-teatrali quali l'allestimento di "Don Carlo", Madama Butterfly", "Vedova allegra" al teatro Cavour di Imperia, della "Petite Messe solemnelle di Rossini a Cervo, di "Hansel e Gretel" (Humperdinck) e "Pierino e il lupo" (Prokofiev) al Todi Arte Festival, al Festival delle Nazioni di Città di Castello, ....

Presenta la dottoressa Cinzia Balestra. L'ingresso è libero.