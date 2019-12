Chiuse le indagini sul caso dei furbetti del Festival di Sanremo. 52 gli indagati per truffa

Chiuse le indagini da parte della Procura di Roma sul caso dei furbetti del Festival di Sanremo che vede indagate cinquantadue persone, tra cui l’albergatore Matteo Paracchini, cognato del sindaco della città dei fiori Alberto Biancheri. A rivelarlo è un articolo del Messaggero.



Secondo un’informativa della guardia di finanza di Imperia, tra il 2013 e il 2015 sarebbero state commesse truffe attraverso l’emissione di fatture false sugli alloggi dei dipendenti Rai, che si sarebbero fatti rimborsare dall’azienda, per un giro d’affari di 120mila euro.



L’indagine riguarderebbe dunque un ‘sistema Rai’, e vedrebbe coinvolti i dipendenti anche in occasione di altri eventi, come la Milano-Sanremo, i carri fioriti e Sanremo Giovani.