Sanremo: dopo 56 anni chiude il leggendario negozio di 'calzoni' di via Gaudio, un altro pezzo di storia che se ne va (Foto)

Cambiano le mode ed oggi i giovani fanno ‘merenda’ in un altro modo, dedicandosi forse più agli aperitivi di fine pomeriggio o inizio serata. Ma alzi la mano chi ha qualche annetto in più che non ha mai mangiato a metà pomeriggio, soprattutto la domenica, il leggendario ‘calzone fritto’ di via Gaudio.

Negli anni ’70 e ’80 bisognava fare una lunga coda per poter mangiare il calzone con dentro prosciutto, formaggi e pomodoro ma oggi, alla fine del 2019, dobbiamo purtroppo registrare la chiusura dello storico piccolo locale dove si vendevano. Vincenzo, infatti, dopo 56 anni ha deciso di chiudere con la fine dell’anno.

In una viuzza a pochi passi dall’attuale ‘movida’, aveva aperto un piccolo forno dove cuoceva anche altre prelibatezze. Era il 1963 e vicino c’era l’altrettanto mitico ‘Bacibello’ dove si poteva gustare una delle migliori sardenaire della città, che veniva quasi sempre accompagnata dal ‘gotto’ di vino bianco o rosso.

Nel tempo, ovviamente, i locali si sono moltiplicati, sono arrivati i ‘fast food’ e la concorrenza si è fatta spietata. Le code per il ‘calzone’ sono diminuite, ma Vincenzo ha resistito ed è andato avanti fino ad oggi. Il 31 dicembre chiuderà ed un altro storico esercizio di Sanremo terminerà la sua attività ma, per tanti ‘ex giovani’ oggi avanti con l’età, il ricordo del ‘calzone fritto’ rimarrà indelebile.