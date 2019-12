Nuovo batterista, nuovo album e tour per gli imperiesi Last Day Of Summer

Un 2020 ricco di cambiamenti e di novità per la band imperiese Last Day of Summer che chiude l’anno con un membro nuovo alla formazione e annuncia grandi novità per il prossimo anno.

Il nuovo batterista si chiama Federico Rena è di Bordighera ha 36 anni e pare sia molto entusiasta nell’intraprendere questo percorso insieme ad una band che ormai non ha bisogno più di presentazioni.

“Nei nuovi propositi dell’anno a venire – ci spiegano - c’è il disco nuovo e un tour molto grosso all’estero”. Del resto il trio non è la prima volta che si muove fuori dall’Italia portando numeri notevoli in sale concerti. Quindi un in bocca a lupo alla band che ricordiamo accompagnò Sting e Shaggy durante la loro esibizione al Festival di Sanremo 2018.