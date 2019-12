Da gennaio a Taggia un nuovo centro polifunzionale, nato per gli anziani ma aperto alle altre associazioni e punterà ad ospitare un emporio sociale

A gennaio Taggia avrà un nuovo centro polifunzionale comunale in piazza Eroi Taggesi. I nuovi locali, circa 200 metri quadri, nascono soprattutto per ospitare il nuovo centro anziani ma dall’amministrazione non viene esclusa la possibilità di concederne l’uso anche alle altre associazioni.



La pratica è stata seguita dall’assessore Maurizio Negroni che, in vista dell’apertura dei nuovi spazi, il prossimo mese, ha portato in consiglio comunale anche la richiesta di modifiche al regolamento per il funzionamento dei centri ricreativi e sociali per anziani. Due le novità introdotte con l’approvazione unanime dell’assise. Il centro anziani di Taggia, passerà da 45 ad 85 iscritti ed inoltre, è stata stabilita una quota di tesseramento annuale, di 10 euro, per ampliare la possibilità di iscriversi anche ai non residenti.



Le due modifiche sono maturate dall’ascolto fatto nei mesi scorsi sia con gli operatori del centro di via Soleri (La vecchia sede ndr) sia con gli ospiti. La crescita degli aderenti alle attività del centro è stata comprovata anche dall’ultimo tradizionale pranzo sociale di Natale per anziani, svoltosi nei giorni scorsi, presso il convento dei Domenicani, con 118 iscritti, soprattutto di Taggia. Il Comune ha rilevato che sono aumentati anche i frequentatori dai comuni vicini, così per regolamentare questa situazione e muovendosi in linea anche con il suo ruolo di ente capofila nell’Ambito Territoriale Sociale 8, sono state aperte le porte anche agli anziani della Valle Argentina che vogliano iscriversi a Taggia.

I nuovi locali del centro anziani permetteranno anche l’introduzione di nuove attività, seguendo quanto fatto su Arma di Taggia, con le iniziative di cura per la persona che hanno portato ad un incremento di partecipanti. Ulteriori novità potrebbero arrivare nei mesi a seguire come ha spiegato l’assessore Negroni: “C’è fermento e vogliamo lavorare per ampliare l’utenza. La vecchia sede di Taggia che ha fatto la sua valorosa funzione cominciava ad essere limitata. Tenendo conto dell’ampiezza della sede vogliamo aprirla anche a altre realtà, nei limiti dei possibili, perchè a Taggia manca una sala comunale per altre associazioni. In questi locali abbiamo previsto la divisione per riservare la parte in fondo per ipotizzare l’apertura di un emporio di distribuzione di alimenti per le persone disagiate, un’iniziativa che cercheremo di far decollare nei primi mesi del 2020. Questo centro vuole essere polifunzionale, innanzitutto per ampliare le attività degli anziani”.