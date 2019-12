Regione delle Alpi Occidentali, le considerazioni di un nostro lettore rivolte a Paolo Ardenti

l coordinatore del Gruppo Alpazur di Sanremo Enrico Berio interviene sull'argomento della fusione delle regioni Liguria e Piemonte rivolgendosi al vice capogruppo regionale della Lega Paolo Ardenti.

"Egr. Paolo Ardenti,

ho letto su Sanremonews l'articolo in cui lei, criticando il PD per una proposta di legge al momento inopportuna, ammette però, come ho già sentito da commenti di Marco Scajola e dello stesso Presidente Giovanni Toti che ‘La Liguria è tuttora trascurata dal governo nazionale’, ma non volete capire (parlo in generale di tutti gli uomini politici della Regione) che la causa di questa trascuratezza dipende semplicemente dal fatto che La Liguria è una regione piccola, marginale, inserita nella Costituzione a seguito dell'errore della Deputazione Provinciale di Genova nel 1946 mentre la proposta più logica era quella di una forte Regione delle Alpi Occidentali formata da Liguria e Piemonte.

Tale Regione avrebbe permesso alla stretta fascia costiera di estendere il suo minimo retro terra in modo di avere un potente sfogo economico alle spalle e potersi considerare alla pari di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ecc. Visto che la vostra attuale amministrazione regionale ha lavorato e sta lavorando bene l'idea di Alpazur oggi sarebbe quella di appoggiare alle prossime elezioni regionali il nuovo partito regionale Cambiamo se venisse messa in programma esplicitamente, la volontà di fusione col Piemonte, già molte volte manifestata in tante occasioni (convegni, conferenze, sondaggi opinione pubblica). Potreste, in tal modo, assicurarvi il consenso di moltissimi elettori senza una posizione politica.

Questo concetto, da me già fatto conoscere anche al Presidente Toti, ha bisogno del sostegno di persone qualificate come lei che ne sono validi sostenitori. Sarebbe il modo più esplicito per far capire che il nome Cambiamo non è una generica parola vana, ma qualcosa di veramente concreto

Questo è l'argomento per cui da oltre 60 anni si batte il Gruppo Alpazur Alleanza Ligure Piemontese Azione Unità Regionale, di Sanremo movimento a-partitico, cioè aperto a chiunque .

Una volta ottenuta l'adesione al Gruppo Alpazur del comitato organizzatore della lista Cambiamo e quindi anche dei gruppi sostenitori tipo Liguria Popolare con l'unanime accettazione del logo Alpazur (QUI), sarebbe nostra intenzione di svolgere opera di convinzione presso le sedi regionali o provinciali dei partiti non di centro destra tipo PD o altri gruppi di singoli uomini politici locali già orientati per favorire le iniziative regionali di interesse comune, ad offrire la loro adesione alleandosi secondo le norme elettorali a sostegno di Cambiamo per esprimere l'unità di intenti di tutta la Liguria. E, se non accettassero, si porrebbero automaticamente al di fuori di quella che è indubbiamente l'aspirazione e la volontà di quasi il 100 % degli elettori liguri ragionevoli.

Grazie per l'attenzione, con preghiera di farsi interprete col direttivo del nuovo partito regionale e farmi avere, quanto meno, una risposta da cui possa capire se la nostra proposta è stata presa in considerazione.

Distinti saluti

Enrico Berio - coordinatore Gruppo Alpazur di Sanremo".