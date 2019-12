Imperia: assenza di luci votive al cimitero di Oneglia, l'appello di un lettore al sindaco

"Buongiorno. Ancora una volta sono a segnalare, dopo ben quasi due anni a oggi la totale mancanza delle luci votive al Camposanto di Imperia Oneglia nella zona denominata ‘A’ dove purtroppo ho mio papà; come del resto anche in altre frazioni del capoluogo. Questo fatto accade da circa da due anni a oggi, ma nonostante promesse di intervento da parte del Comune di Imperia, ente che ha ereditato appalto da Amat, nulla è cambiato. A ottobre 2019 il Comune ha pensato bene di inviare a tutti il classico bollettino di Pagamento delle luci votive,oltretutto da pagare entro 3 giorni perché già in scadenza... per un servizio che nessuno o almeno in parte non ne abbiamo mai potuto usufruire.

Chiedo al Sindaco Scajola che si attivi per poter ridere un po’ di luce ad una zona del cimitero d Oneglia...

Grazie, Gino Boffa".