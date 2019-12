Ventimiglia: successo per lo spettacolo recitativo-musicale intitolato 'The day after'

Natale con i tuoi e il giorno dopo... con gli artisti locali!!! Possono ritenersi fortunati quanti hanno 'quasi' riempito venerdì scorso 27 dicembre il Teatro Comunale di Ventimiglia assistendo allo spettacolo recitativo-musicale intitolato 'The day after' (il giorno dopo S.Stefano...) scritto e diretto da Claudio Ristagno e Claudio Vecchio, la regia di Diego Marangon e 19 interpreti natalizi di liber-theatrum immortalati nella foto-ricordo.



Un plauso per i costumi di Anna Vignarolo e Teresa Bannino il tecnico audio Stefano Hutter e l'illustrazione di Marta Siliato. Val la pena ricordare la Poesia di Guido Catalano inserita nell'inserto'Tuttolibri' della Stampa di sabato 28 dicembre, la parte iniziale (che riportiamo di seguito) poteva figurare benissimo nello spettacolo, riflessivo, di Ventimiglia: "Le feste comandate mi mettono l'ansia, ansia da canditi, lenticchie, lucine intermittenti, capitoni e conti alla rovescia, discorsi di fine d'anno i botti per la strada anche se non sono un cane, gli auguri, i babbi, gli asinelli e i buoi....".



(foto-réportage di Eduardo Raneri)