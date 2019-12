Ventimiglia: il 3 gennaio, spettacolo 'Aria di Festival' al teatro Comunale

Alle ore 21 di venerdì 3 gennaio è in programma al Teatro Comunale di Ventimiglia lo spettacolo musicale con Angela Vicidomini e C. dedicato alle canzoni più amate del festival di Sanremo nel 70° compleanno. Val la pena ricordare che la prima edizione del 1951 (29-31 gennaio) presentata da Nunzio Filogamo dal Salone delle Feste del Casinò con l'orchestra diretta dal M° Cinico Angelini e il pubblico seduto ai tavoli fu vinto dalla canzone 'Grazie dei fior' interpretata da Nilla Pizzi. La manifestazione si trasferì al Teatro Ariston e nel 1977 con Mike Bongiorno e Maria Grazia Elmi vinse il complesso degli Homo Sapiens con la canzone 'Bella da morire'. La 40a edizione si svolse per l'unica volta in trasferta nel nuovo Mercato dell'Armea, assieme a Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci vinsero i Pooh con 'Uomini soli. Detentore del titolo è Alessandro Mahmood con la canzone 'Soldi' presentato da Claudio Baglioni.



(foto E.Raneri).