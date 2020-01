Mancano poche ore al brindisi di Capodanno: ecco le indicazioni utili per un cenone indimenticabile

Per chi vuole evitare di rivoluzionare casa e aspettare con gli amici e senza preoccupazioni culinarie la mezzanotte, se non ha ancora deciso dove andare, non c’è più tempo da perdere. Dopo il Natale anche per il Capodanno il Ponente ligure naviga verso il tutto esaurito.

Tra i mille menù con diverse fasce di prezzo proposti dai locali della zona c’è sicuramente quello più adatto per voi. Non conviene aspettare l’ultimo momento, soprattutto se siete in compagnia, ed importante prestare sempre molta attenzione nella scelta del locale perché il “Cenone last minute” rappresenta sempre un rischio. Ecco allora che qualche consiglio e indirizzo garantito potrebbe esservi d’aiuto. Le cene di Capodanno sono spesso eventi-spettacolo, con menù ricchi e animazioni, che incidono anche sui costi della serata ed i menù sono a base di pesce con la presenza a fine cena del Cotechino con le Lenticchie, che rappresenta il buon auspicio per un anno nuovo fortunato.

Ecco alcune proposte per chi è ancora alla ricerca di un posto dove andare, sia per chi vuole mangiare veloce e poi assistere agli spettacoli in piazza o ai fuochi artificiali, sia per chi vuole aspettare e brindare al nuovo anno nel ristorante con gli amici.

Partiamo da Sanremo: se cercate un menù stellare Paolo e Barbara propongono una degustazione completa di mare, un viaggio alla scoperta o riscoperta di sapori nuovi o dimenticati: aperitivo con Calice di Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Chouilly Fred Legras, Gamberetti e puntarelle, Dim sum, raviolo cotto a vapore ai crostacei, Uovo di quaglia croccante e liquido, umami e porri, Tartare di orata del Mediterraneo, uovo mimosa e caviale, Cappesante fiammeggiate, infusione di cocco, spezie e lime, carciofi di Ospedaletti; Cappelletti ai gamberi rossi in ristretto vegetale al profumo di zafferano e fiori eduli essiccati; Salmone selvaggio Sockeye “demi cuit”, sciroppo di cotogne e lemongrass, spuma calda ai funghi; Riso carnaroli, zafferano di Navelli, astice blu della Bretagna e midollo, Anguilla di Comacchio in verza, miso di fagioli di Pigna,zenzero, salsa al cioccolato Orely e caffè, Tournedos Rossini, spinacino dell'orto; Lenticchie di Castelluccio della Tradizione e spuma di salama Ferrarese; Pina Colada...Inverno ai Tropici 2.0; Caffè Giamaica Afribon, e piccola pasticceria compresi prezzo di € 210 a persona. Il ristorante si trova in centro in via Roma, 47, per informazioni e prenotazioni telefono 0184.531653

Il Ristorante Balzari, dell’hotel Belsoggiorno, propone per la serata di San Silvestro un menù gourmet con piatti della tradizione e qualche variazione creativa ed a partire dalle 23.00 Dj Biscocito proporrà musica anni ’70 e ’80. Il menù prevede: Tonno alla Wellingtonm Fois Gras Pan brioche, petto d’oca e cipolla caramellata, Flan di parmigiano e funghi Porcini, Ravioli di burrata con salsa d’astice, Millefoglie ai carciofi nostrani, Branzino in crosta di zafferano su purea al basilico oppure filetto di Fassona con riduzione al vino rosso, Bavarese all’arancio in due consistenze su biscotto al cioccolato. A mezzanotte brindisi benaugurale e cotechino con lenticchie Prezzo 95,00 euro a persona, bevande incluse. Per informazioni e prenotazioni: 0184 667631

Se volete festeggiare l’arrivo del 2020, godendo della vista dei fuochi artificiali dall’alto, il ristorante Ulisse propone un menù speciale con Rossetti saltati con carciofi, gamberetti con pasta kadaif su crema al gorgonzola; Involtini di ricciola, spada e salmone; Carne alla zingara, flan ai funghi con salsa allo zafferano; Ravioli di pesce al pomodoro e pesto; Risotto allo Champagne; Branzino alla ligure, sorbetto, Cotechino con le lenticchie; torta al caffè e cioccolato. Il prezzo é di € 95,00 a persona, comprese le bevande (acqua, vino e 1/2 bottiglia di Champagne ogni 2 persone). Per informazioni e prenotazioni telefonare a 0184.670338 oppure 329.8793315.

Se volete una cena meno impegnativa e non volete perdervi i fuochi artificiali sul Porto Vecchio di Sanremo c’è la proposta della “A Cuvea”, che offre un menù, dove terra e mare si incontrano miscelando i sapori del territorio, con piatti accompagnati da ottimi vini e soprattutto in un ambiente caldo e accogliente, grazie alla recente ristrutturazione, che ha ridotto il numero dei coperti con i tavoli ben distanziati. La "A Cuvea" si trova in Corso Garibaldi 110, per info e prenotazioni 333.3625059.

Se volete scappare dalla confusione di Sanremo, ma rimanere con "les pieds dans l’eau”, ecco una proposta interessante: ad Arma di Taggia, il ristorante Playa Manola propone per aspettare il capodanno un menù a 100 euro con vini inclusi della cantina Rotari, e le migliori specialità dello chef Ivan Lombardi: mix di crudo con frutti di bosco e salsa con frutti della passione; patè di foies gras con pan brioche tostato e pere caramellate; risotto con fonduta e tartufo; misto di pesce in salsa rouille; crepes aromatizzate al grand Marnier e chiusura con l’immancabile il brindisi con cotechino e lenticchie. per info e prenotazioni 0184 460245

Se anche l’ultimo giorno dell’anno siete alla ricerca di qualche sfiziosità e novità, la cucina del Torrione di Vallecrosia è l’indirizzo giusto. Qui lo chef, Federico Lanteri, propone una serata gourmet con menù a 90 euro escluso vini: tre amuse-bouche, antipasto carpione di palamita locale marinata alla barbabietola, zenzero e misto di erbette spontanee, Primo, lasagne di gamberi di S Remo e carciofi locali, Secondi ,filetto di pescato su crema di peperoni alla brace e bagna cauda, Cubetto di guancia di vitello piemontese cotta nel vino, con polenta e porri di Cervere, Pre dessert, cremino al cioccolato e nocciola,Dessert, tortino di pere nasci, brindisi con flute, Cotechino e lenticchie. per info e prenotazioni 0184 295671

Sempre a Vallecrosia per il Capodanno lo chef Paola Chiolini della Balena Bianca propone un menù degustazione a 75 euro bevande comprese con pane artigianale e composizione di spettacolri piatti e finger food; calice di Benvenuto con Asti secco Cuvage; Rotolo di Sfoglia croccante con salmone affumicato al pistacchio; Tartare di Pagello con pestato di begonia e limone caviale; Calamaro ripieno di zucchine e fiori di verbena in crema di curcuma; Tortino di gamberi su vellutata di erbe spontanee; Raviolone ripieno di orata in crema di carote con capasanta e scaglie di tartufo nero; Cappon Magro piatto tipico ligure con scampo e gambero; Dolce sorpresa dello Chef; Panettone e Pandoro e immancabile Cotechino con le lenticchie. Per info e prenotazioni 0184 254476

Se amate l’entroterra e volete allontanarvi dal rumore e la confusione, un’ottima proposta la trovate a Terzorio, dove il ristorante “Antichi Sapori” propone un menù speciale a 65.00 euro a persona tutto compreso con Gamberoni con Guacamole; Capesanta scottata su crema di Cavolfiore; Carne all’albese; Flan di carciofi e crema di zucca; Casareccia con Spada al profumo di Menta; Tonno scottato in salsa di sesamo; dolce a sorpresa e brindisi lenticchie e cotechino. Per prenotazioni i numeri 333.1853342 o 335.7847010.

Se non amate i menù tutto compreso e volete aspettare l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera tranquilla l’Osteria del Tempo Stretto di Albenga è il luogo ideale. La chef Cinzia Chiappori ha preparato una carta davvero speciale, dove potrete scegliere senza l'assillo del menù per tutti e riscoprendo i piatti della tradizione ligure senza altri effetti speciali se non quelli dei gusti e sapori delle eccellenze del territorio. Per informazioni telefonare 0182. 571387