Se il vincitore della Milano-Sanremo di ciclismo impiega 20 minuti in meno di un turista in auto ... allora di turismo non parliamone più

Se quindi questo turista ha impiegato 20 minuti in più di Julian Alaphilippe, che lo scorso anno ha vinto la Milano-Sanremo di ciclismo in 6 ore, 40 minuti e 14 secondi, allora è inutile che parliamo di turismo...

Quello che è accaduto ieri è emblematico della situazione di isolamento infrastrutturale in cui si trova il ponente ligure. Code, restringimenti e scambi di carreggiata hanno letteralmente messo in ginocchio tutto il sistema autostradale che collega il ponente ligure al resto del mondo. Un turista milanese che ha deciso di trascorrere la fine dell'anno a Sanremo ieri ha impiegato 7 ore (😳😳😳) per compiere il tragitto che separa il capoluogo lombardo dalla città dei fiori (partenza ore 15 🚗 arrivo ore 22). Il punto più critico è stato quello tra Masone e Savona con ore interminabili di coda completamente ferma.

Della situazione dei treni 🚂 non parliamone neanche ...

Se quindi questo turista ha impiegato 20 minuti in più di Julian Alaphilippe, che lo scorso anno ha vinto la Milano-Sanremo di ciclismo in 6 ore, 40 minuti e 14 secondi, allora è inutile che parliamo di turismo, perché per quanti sforzi si possano fare, saremo sempre perdenti. Il turista di Milano che ieri sera è arrivato stremato a Sanremo, il prossimo anno avrà due scelte: o cambiare meta e raggiungere luoghi molto più lontani ma in fin dei conti più veloci da raggiungere ✈️, oppure tonerà a Sanremo ma questa volta gli converrà venire in bicicletta.

Federico Marchi

