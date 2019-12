Regione: Paolo Ardenti (Lega) attacca il Pd, "La Liguria, abbandonata dal Governo, è al collasso ma loro priorità è lotta alle discriminazioni"

“Presentare una proposta di legge su questi argomenti proprio nei giorni in cui la Liguria, abbandonata dal Governo, è a rischio collasso e sta vivendo momenti drammatici per quanto riguarda le infrastrutture che dovrebbero garantire la viabilità non solo della nostra regione, ma di tutto l’intero Nord Ovest italiano, la dice lunga sulle priorità è sull’incapacità amministrativa dei consiglieri regionali come Pippo Rossetti e del partito di cui fa parte”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega a seguito dell’annuncio del Pd, che ha depositato una proposta di legge sulle discriminazioni in Liguria.

“Infatti - ha aggiunto Ardenti - gli uffici regionali e gli enti locali sul territorio svolgono già dei servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni.

Certo, tutto si può migliorare, ma non mi sembra affatto che oggi sussista un’emergenza in questo settore sul nostro territorio.

Al momento appare quindi fuori luogo, se non inutile, che Regione Liguria destini ulteriori risorse in questo ambito. Magari solo per accontentare gli attivisti di alcune associazioni, come Arci, che si occupano anche del cosiddetto ‘business’ migranti.

Occorre invece lottare e concentrare le nostre risorse per aiutare i cittadini liguri e lo sviluppo della nostra regione”.