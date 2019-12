"Milano-Sanremo in sette ore, pazzesco quello che sta succedendo in Liguria", duro post del sindaco Alberto Biancheri

"Pazzesco quello che sta succedendo in Liguria. Dopo tutti i disagi che già abbiamo patito, Autostrade apre i cantieri sulla A10 tra Natale e Capodanno. Idem Ferrovie dello Stato, con la linea Genova-Ventimig<wbr></wbr>lia interrotta".



Il commento polemico è del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha pubblicato un post con tanto di video che immortala il traffico, sulla propria pagina Facebook.



"Risultato: Milano-Sanremo oltre 7 ore di percorrenza e migliaia di persone tra turisti e residenti intrappolate in coda, per ore, da ormai tre giorni.

Ben vengano i lavori, i controlli, la prevenzione e la sicurezza dei viaggiatori, ma è incredibile che non si sia riusciti a programmare gli interventi in altro momento se non durante le feste, con migliaia di turisti in arrivo. Per di più con la beffa atroce dei cantieri autostradali deserti e nessuno al lavoro.

Sindaci, amministratori, albergatori, commercianti, associazioni a farsi un mazzo così per mesi per rendere le città più attrattive possibili con centinaia di eventi programmati, e poi questi sono i risultati. Altroché pedaggio gratuito! Nessuna gratuità potrà ripagare dei disagi patiti dagli utenti e dell'enorme danno economico e di immagine ai territori.

Una vergogna".