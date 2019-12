Un Capodanno all'insegna del Gusto, della musica e del divertimento al ristorante Balzari dell'hotel Belsoggiorno di Sanremo

La proposta del Ristorante Balzari, dell’Hotel Belsoggiorno di Sanremo, per un Capodanno all’insegna del Gusto, della musica e del divertimento.

Il Ristorante Balzari, dell’hotel Belsoggiorno, propone una serata di festeggiamenti per Capodanno all’insegna del Gusto, con un menù gourmet, che propone portate legate alla tradizione e piatti più innovativi, tutti sapientemente preparati dalla chef Debora Plataroti.

Il proprietario, Matteo Paracchini, saprà consigliare gli abbinamenti migliori con i vini della sua cantina, che offre etichette provenienti da tutta Italia e adeguate anche a palati esigenti.

A partire dalle 23, Dj Biscocito intratterrà gli ospiti con della musica di accompagnamento, terminato il Cenone farà divertire tutti con brani di musica anni ’70 e ’80, revival ever green in grado di far scendere in pista tutte le generazioni.

Il menù del cenone di San Silvestro prevede:

Antipasti

Tonno alla Wellington

Fois Gras Pan brioche, petto d’oca e cipolla caramellata

Flan di parmigiano e funghi Porcini

Primi Piatti

Ravioli di burrata con salsa d’astice

Millefoglie ai carciofi nostrani

Secondo Piatto

Branzino in crosta di zafferano su purea al basilico oppure filetto di Fassona con riduzione al vino rosso

Dessert

Bavarese all’arancio in due consistenze su biscotto al cioccolato

A mezzanotte brindisi benaugurale e cotechino con lenticchie

Buon cibo, musica e divertimento per un Capodanno indimenticabile!

Prezzo 95,00 euro a persona, bevande incluse, è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero: 0184 667631

