Sanremo: tutto pronto per il Capodanno da 'Mille e una notte' del Victory Morgana Bay

La storia più bella delle Mille e una notte di Sherazade sarà scritta la sera del 31 dicembre al Victory Morgana Bay. Nella notte più lunga dell’anno andrà in scena un evento che si farà ricordare. Un evento che nessuno vorrà perdere. Il fascino orientale dell’allestimento dedicato alla celebre epopea persiana permetterà alla movida sanremese di salire su un tappeto magico per volare alla scoperta di terre lontane, leggendarie. Il sogno inizierà già all’ora di cena con il sontuoso menu del gran galà, peraltro vivacizzato da vari spettacoli

musicali.



Ai brindisi della mezzanotte, con l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, seguirà una notte dance in cui ogni desiderio potrà avverarsi. Magia e mistero saranno protagonisti di una festa esotica che permetterà di scoprire doni magici, al ritmo della musica del dj set vivacizzato da vari live show.

NEW YEAR'E EVE 2020

Le Mille e una Notte

Tuesday 31st December

L'EVENTO

Quest’anno il Victory Morgana Bay si riempirà di fascino orientale trasportandovi nella magia di terre lontane nel tempo e nello spazio. La seducente Sherazade vi accompagnerà alla scoperta de ”Le Mille e una Notte”: strabilianti storie ai confini tra sogno e realtà dove l’opulenza di civiltà scomparse, creature favolose, incantesimi e danze sensuali vi permetteranno di vivere un caleidoscopio di emozioni uniche. Il tutto interpretato e messo in scena dall’Agenzia di Spettacolo e Animazione Stardust, accompagnato dalle note musicali della Labirinto Royal Band.

PROGRAMMA ARTISTICO DINNER SHOW:

- LIVE MUSIC BAND - LABIRINTO ROYAL BAND

International Music, Lounge, Revival & Contemporary

- SPECIAL PERFORMANCE

SIMONA MANA Lady Violin - LORENZA The Voice - ANDREA JIMENEZ Il Violoncello

- IL BENVENUTO

alla corte del sultano Shahriyàr

Avvolti in un’atmosfera fatta di magia e mistero sarete finalmente liberi di esprimere ogni vostro desiderio

- APRITI SESAMO

Il segreto svelato:

la formula magica con cui aprire la caverna miracolosa che racchiude il più fantasmagorico dei tesori

- DONI MAGICI

Scrigni ricolmi di gemme splendenti, pietre preziose e di antichi e leggendari gioielli per rivivere lo sfarzo e lo splendore di un mondo scomparso

- TAPPETO VOLANTE

All’inseguimento del sogno, in volo attraverso un cielo sconfinato che vi inebrierà di incanto e vi lascerà senza fiato

- MIDNIGHT FIREWORKS IN MORGANA BAY - Spettacolo pirotecnico

1000 6 ONE NIGHTS - PARTYNIGHT

A partire dalle h 01.15 il locale si trasformerà nuovamente per dar spazio al PartyNight, accompagnando gli Ospiti sino al sorgere della prima alba del nuovo anno. Il DJ set a cura di ANDREINO VOICE e STEFANO RIVA DJ e la spettacolare animazione a cura di STARDUST, in un connubio perfetto, guideranno il dancefloor a vivere la più sensazionale e magica notte dell’anno. Magia e stupore ci attendono

PREZZI

COSTO solo DISCOTECA a partire dalle h 01:15 (in prevendita totale):

TAVOLI PISTA: 1 bottiglia di distillato o champagne a partire da € 300,00 servita al massimo per 5 persone (5 pass d’uscita)

Bottiglie successive acquistate in prevendita: a partire da € 150,00

TAVOLI VIP AREA (PRIVE’): 1 bottiglia di distillato o champagne a partire da € 350,00 servita al max per 5 persone (5 pass d’uscita)

Bottiglie successive acquistate in prevendita: a partire da € 150,00

PER I PARTECIPANTI AL GRAN GALA’ & DINNER SHOW:

Tavolo in Vip Area con 1 bottiglia di distillato o champagne a partire da € 250,00 servita al massimo per 5 persone (5 pass d’uscita)

PREZZO SPECIALE PER COPPIE: Tavolo in Vip Area con 1 bottiglia di distillato o champagne a partire da € 150,00

GRAN GALA’:

DALLE H 20.00 ALLE H 24.30

RED CARPET - PHOTOCALL - DRINK DI BENVENUTO

DALLE H 21.00

DINNER SHOW: LABIRINTO ROYAL LIVE BAND

DANCERS AND PERFORMERS BY STARDUST

H 24.00

FIREWORKS SHOW IN MORGANA BAY

PARTYNIGHT

DALLE H 01.15 ALL’ALBA

“1000 & ONE NIGHTS”

Aerial Performers & Dancers by Stardust

La Direzione si riserva il diritto d’ingresso - DRESS CODE: Glamour Black Tie - Abbigliamento Elegante e Glamour

SOLO INGRESSO COMPRENSIVO DI CONSUMAZIONE: € 45,00 - SE ACQUISTATO IN PREVENDITA € 30,00 (sino ad esaurimento)

INFO & BOOKING: (+39) 335 5229385 - (+39) 335 5231471 (dopo le ore 15:00)