Sanremo: domani, concerto 'Natale in Musica' con il Duo dell'Orchestra Sinfonica Gallo-Noris

Domani, domenica 29 dicembre, nell’atrio di Palazzo Borea d’Olmo a Sanremo (ore 16.30), si terrà l’evento ‘Natale in Musica’. Ad esibirsi il Duo dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo formato da Cristina Noris (clarinetto) e Vitaliano Gallo (chitarra). In programma brani di: Baglioni, Celentano, Zero, Albano, Cinguetti, Tozzi.