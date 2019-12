San Bartolomeo al Mare. successo oggi per la rappresentazione de ‘U Presepiu in te l'aigua’ (foto)

Questo pomeriggio a San Bartolomeo al Mare, successo per la rappresentazione de ‘U Presepiu in te l'aigua’ realizzato in mare dall'Asd Topkayak. Si è trattato di un presepe un po' insolito che ha visto impegnato il gruppo dei ragazzi della scuola kayak che sono scesi in acqua dalla sede presso il Circolo Nautico. I ragazzi sono stati capaci di rappresentare vari 'quadri' del presepe tradizionale, unitamente a una versione rap di 'tu scendi dalle stelle' a colpi di pagaia.