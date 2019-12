Dolceacqua: anche quest'anno si sono svolti 'I foghi du bambin', antica tradizione pagana (Foto)

Anche quest'anno a Dolceacqua hanno avuto luogo nei giorni di Natale ‘I foghi du Bambin’ (I fuochi di Gesù bambino) un evento che, una consolidata tradizione di origine pagana purificata dalla chiesa, vuole che si ripeta ogni anno per riscaldare il bambino Gesù appena nato.

Per alcuni giorni, grandi falò accesi in tre diverse piazze del paese sono diventati un punto di aggregazione della gente. Un invito ai passanti a fermarsi per cogliere qualche vampata di calore fortemente intrisa da una spiritualità antica. La testimonianza più lontana nel tempo dell'usanza di accendere grandi falò nei giorni di Natale, ci giunge dall'aspra condanna espressa dalla chiesa durante i sinodi del 7° secolo.