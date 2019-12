Disagi sulla rete autostradale, il grido di dolore di Scibilia (Confesercenti): "Chiediamo solo di poter lavorare"

“Chiediamo solo di poter lavorare, di poter ospitare i nostri clienti, i nostri turisti. Non è possibile che in un periodo di festa, di possibili grandi arrivi, noi albergatori dobbiamo subire danni così gravi a causa dei ritardi, delle deficienze croniche, di imprese non in grado di gestire le reti autostradali”. Lo scrive Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti.

“Da mesi e mesi sulla A10 c’è una strettoia che in un tratto breve, causa code di ore e ore. Non capiamo se qualcuno lavora, quando chiuderanno questo ‘maledetto‘ cantiere.

Possibile che un servizio a pagamento con tariffe d’oro, funzioni così male, con tanti disservizi . Possibile che l’economia del turismo possa essere messa in ginocchio da un cantiere in autostrada?

Siamo stanchi, siamo stufi, ci sentiamo soli ed abbandonati. Da troppo tempo siamo ormai isolati, legati all’improvvisazione.

Confesercenti chiede un impegno ‘serio’ alla politica regionale e nazionale, non bastano passerelle romane o promesse.

Davanti all’impegno di tanti Sindaci per offrire città pronte a festa per il Natale, basta un birillo in autostrada per bloccare tutto.

In questi periodi servono più treni, più fondi per tenere pulite le spiagge, fondi per aggiustare le nostre valli , spesso isolate per frane.

Ci sentiamo abbandonati, trascurati”.