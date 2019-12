Come effettuare la registrazione domini

Hai appena acquistato un dominio? Sicuramente ti starai chiedendo come bisogna effettuare la registrazione domini, prosegui nella lettura di questo articolo.

Uno dei passi da fare quando ci troviamo davanti all’idea di creare un sito web è quella di acquistare un dominio. Acquistare un dominio non è cosa da poco e intorno alla scelta dell’acquisto girano moltissimi fattori che determinano il successo o il fallimento di un tuo progetto. Non si può infatti comprare un dominio a caso, bisogna acquistare un dominio in base a differenti fattori. In questo articolo andremo a parlare di tutto ciò che riguarda l’acquisizione di un dominio, del servizio di registrazione domini per siti web e di tutti i passi da fare per rendere la nostra scelta un vero e proprio successo portando il nostro sito ad essere il più visitato nel suo settore.

La scelta del dominio

La scelta del nuovo dominio non è una scelta da prendere sottogamba anzi è uno dei fattori principali che determineranno se il tuo sito web sarà un successo oppure un fallimento totale. Non possiamo scegliere il nome soltanto in base al gusto personale ma dobbiamo vagliare vari parametri di marketing e SEO. Se abbiamo un’azienda è bene che all’interno del nome dominio ci sia il nome dell’attività ma per una facilità di posizionamento è consigliabile inserire anche una keyword che rappresenti il nostro settore di riferimento. Pensate ad un negozio di mobili online dell’azienda Marco Rossi il nome adatto potrebbe essere “mobilionlinemarcorossi “. Tutto questo però non basta, bisogna infatti scegliere il tipo di estensione e dove acquistare il dominio per poi eseguirne la registrazione.

Scelta del livello del dominio

Esistono diversi livelli di dominio, ognuno dei quali ha un valore differente dall’altro. A stabilire la differenza principale è l’estensione che troviamo disponibile. Partiamo perciò alla scoperta dei vari livelli di dominio:

Domini di 1° livello, può identificare il paese di provenienza del creatore del sito e quindi riporterà un’estensione come: .it .fr .uk e via discorrendo oppure può indicare uno specifico settore di attività come .org utilizzato per le associazioni senza scopo di lucro. E poi troviamo l’estensione più popolare ed utilizzata al mondo che identifica l’internazionalità di un sito web ossia .com. Questo genere di livello di dominio è considerato il numero uno ed è per questo che viene definito anche top domain.

Dominio di 2° livello parliamo di domini di secondo livello quando ci descrivono l’attività di un sito web. Quindi nel nostro caso mobilionlinemarcorossi.com può essere considerato un dominio di livello secondario. Tra le estensioni più popolari oltre .com in questo caso troviamo anche .net e .info.

Domini di 3° livello sono quelli che identificano una parte del sito web. Ad esempio potrebbe capitarci di acquistare un’estensione come .website .blog o altre che identificano un settore di un determinato sito web e quindi vengono considerati sottodomini. Nessuno ci vieta di utilizzarli come domini stessi ma sicuramente non sono tra le prime scelte di un motore di ricerca.

Fattori da considerare durante la scelta del dominio:

Come anticipato nei precedenti paragrafi sono tanti i fattori da considerare quando stiamo procedendo all’acquisto di un dominio e quindi vediamo di raggruppare le più importanti in questa sezione:

Settore di attività

Provenienza del paese

Estensione

Livello del dominio

Ma quali sono invece i parametri tecnici da considerare? Eccoli qui:

Un dominio dovrebbe contenere la keyword principale del sito web così da facilitare l’indicizzazione sui motori di ricerca.

Non deve essere troppo lungo è infatti consigliabile non superare i 62 caratteri

Scegliere un nome dominio facile da ricordare

Evitare trattini, numeri o altro all’interno per facilitare il ritrovamento del nostro sito web dai vari utenti che lo hanno reputato interessante.

Analizzare le aziende del nostro stesso settore e che sono nostri concorrenti

Scegliere un dominio che non è mai stato utilizzato o che comunque può identificare soltanto noi.

Scegliere lo stesso nome sia per dominio che per il sito web

È consigliabile scegliere nomi sempre professionali.

Ricordati che il nome del dominio sarà quello che troveremo sul sito e verrà incluso anche nelle caselle email che creeremo collegate al sito stesso. Perciò inserisci il nome più adatto alle tue esigenze.

Differenza tra dominio semplice e dominio autorevole

Negli ultimi anni si è fatta sempre più presente una distinzione netta tra dominio e dominio autorevole. Quando parliamo di dominio autorevole parliamo di dominio con in possesso il certificato SSL, ormai obbligatorio per ogni sito web. Il certificato è importantissimo, oggi giorno non è possibile acquistare un prodotto che non abbia il certificato SSL già incluso. Questo certificato garantisce che un determinato dominio è sicuro ed affidabile. Viste queste caratteristiche è automaticamente considerato autorevole da parte dei motori di ricerca. Si presenterà con la dicitura iniziale https:// contro invece il dominio semplice che è solo un . Sempre più frequentemente i domini semplici sono penalizzati e per questo molto spesso li troviamo in basso nelle SERP. Il passaggio perciò a dominio autorevole è ormai necessario per tutti basta acquistare il certificato se non lo abbiamo, nei nuovi domini è già incluso nell’acquisto.

Dove acquistare un dominio

Altro fattore importante da considerare è dove acquistare il dominio che vogliamo. Potrebbe infatti succedere, e capita molto spesso, che stiamo acquistando il dominio da un privato o un’azienda privata che non si occupa di rivendita di domini ma che più semplicemente vuole liberarsi di un dominio che non utilizza più. E questo è magari proprio il dominio che volevamo per noi. Altra possibilità di acquisto è presso portali e aziende che si occupano della compravendita di domini e di conseguenza anche della registrazione. Poi troviamo la possibilità di acquistare domini di secondo utilizzo presso portali verificati. Nei prossimi paragrafi analizzeremo al meglio ognuna di queste scelte per vagliare quella più giusta per noi.

Acquistare un dominio tramite un’azienda specifica

Online troviamo molte piattaforme che ci permettono di acquistare un dominio e che svolgono tutto ciò che è necessario per la registrazione ufficiale. Queste piattaforme in genere mettono a disposizione degli utenti anche la possibilità di acquistare un hosting e altri servizi correlati alla creazione di un sito web. Il primo passo da fare è verificare se il dominio da noi scelto sia libero e acquistabile. Non tutti i domini che sono acquistati vengono poi utilizzati realmente, c’è chi sceglie di rivenderli e chi invece sceglie di lasciarli senza alcun sito web costruito sopra magari per mancanza di tempo o perché si sta ancora studiando il progetto da realizzare. Quindi se vogliamo acquistare un dominio specifico dobbiamo accertarci che sia in vendita e per farlo ci basterà eseguire una ricerca all’interno di queste piattaforme. Una volta trovato il dominio da noi desiderato la maggior parte delle piattaforme ci forniscono la scelta di poter acquistare dei domini correlati. Ovviamente questi domini riportano un’estensione diversa e si diversificano per tipologia di livello, oscillano infatti tra secondo e terzo livello a differenza del dominio che vuoi registrare.

Se non siamo interessati a prendere nessun’altro dominio possiamo procedere all’acquisto seguendo le direttive della piattaforma. In genere il processo è molto semplice e guidato. Ci verranno richiesti una serie di dati personali per poter registrare correttamente il nostro dominio, per i privati i dati che troviamo richiesti sono:

Nome e cognome

Data di nascita

Città di nascita

Città di residenza

Indirizzo di residenza

Recapiti telefonici

Email di riferimento

Eventuale PEC se ne disponiamo una

Codice Fiscale

Invece per i professionisti o le aziende ai dati sopra citati andranno aggiunti:

Ragione Sociale

Partita IVA

Indirizzo della Sede Legale

Eventuale FAX

In base a questi dati verrà stipulato un contratto con una durata che sceglierete voi, ci viene infatti messa a disposizione di rendere quel particolare dominio solo nostro per un anno, due anni, tre anni e per ogni anno di contratto verrà pagata una FEE. Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza pagando la FEE annuale richiesta. Possiamo perciò scegliere di effettuare un contratto di un anno oppure di due anni e via dicendo a seconda ovviamente delle nostre possibilità e della nostra idea di business. Effettuato l’acquisto riceveremo i dati di avvenuta registrazione del dominio via email con il relativo certificato. Tra le piattaforme più diffuse per l’acquisto dei domini troviamo Register, Aruba, Google, e molti altri.

Acquisto di un dominio attraverso portali di rivendita dell’usato

Esistono portali web che acquistano domini scaduti e usati e li rivendono. Molto spesso hanno un valore superiore a quelli nuovi che potremmo acquistare, questo perché hanno già una storia. Più il dominio ha una storia positiva alle spalle maggiore sarà il suo valore economico. Attenzione perciò prima di acquistare uno di questi domini di secondo utilizzo di analizzare attentamente la sua storia, perché se dovesse avere una storia negativa potrebbe essere molto difficile farlo riscattare agli occhi dei motori di ricerca. Per farlo possiamo chiedere ad un esperto SEO che analizzerà per noi il nome a dominio o sfruttare i vari portali che troviamo online per le analisi dei siti web. Anche in questo caso come nel caso precedente ad occuparsi della registrazione del nostro dominio ci penserà la piattaforma stessa. Noi dobbiamo solamente acquistare il prodotto e fornire documenti e dati richiesti. Riceveremo anche in questo caso una certificazione dell’avvenuto acquisto e dell’avvenuta registrazione.

Acquisto di un dominio da un privato a da un’azienda

Se vogliamo acquistare un dominio da un privato o da un’azienda privata nessuno ci vieta di farlo, infatti basta eseguire un normale contratto di compra vendita tra le parti. Una volta che abbiamo acquistato il dominio non ci resta altro che comunicare al registro anagrafe dei domini il cambiamento dei proprietari. Non possiamo farlo direttamente ma dobbiamo avvalerci dell’ausilio di un’agenzia apposita. Per restare in tema italiano ad esempio, per tutti i domini it ci si rivolge a Registro.it che dal 1987 gestisce tutti i siti riportanti questa estensione. Il sito stesso non esegue nessuna modifica personalmente e non interagisce con gli utenti di ogni genere. Per poter effettuare il cambio di proprietà di un dominio ci si rivolge ad un register, troviamo la lista completa sul sito web. Chiunque ha partita IVA può diventare un register purché sia disposto a firmare un contratto con il sito stesso, pagare la quota richiesta e rispondere alle richieste degli utenti che lo contatteranno. Se non hai intenzione di diventare un register puoi scegliere di affidarti ad uno di loro che eseguirà la procedura di modifica richiesta e necessaria per comunicare che sei il nuovo proprietario dell’indirizzo web. Questa figura si occupa infatti di eseguire trasferimento domini da un proprietario ad un altro.

Dopo l’acquisto cosa dobbiamo fare?

Una volta che abbiamo acquistato il dominio non ci resta altro che cominciare a costruire il nostro spazio web. Dobbiamo innanzitutto dotarci di un hosting condiviso o un hosting dedicato, a seconda delle nostre necessità. Attraverso poi il pannello di controllo potrai collegare il tuo dominio al tuo server dedicato, una volta collegati sarà il momento giusto per cominciare. Ora crea il tuo sito web e lavora affinché possa essere un sito autorevole e di successo. Il collegamento viene eseguito nella gestione DNS, ogni piattaforma ha delle linee guida ben precise e dettagliate che ti guideranno al cambiamento semplicemente. Il collegamento è immediato e non richiede grandi attese. Clicca sul pulsante conferma attendi qualche minuto e osserva il tuo sito internet prendere forma.

Conclusioni

Ora sai tutto ciò che c’è da sapere sull’acquisto e la registrazione di un dominio. Ricordati che un nome a dominio non è solo un nome ma rappresenta la propria identità, inserisci un nome perciò che la rispecchi e che rispetti la tua attività principale. Non dimenticare di acquistare un servizio hosting di qualità per massimizzare i risultati e di sfruttare le strategie SEO se vuoi raggiungere degli ottimi risultati con il tuo sito internet, puoi scegliere tra tanti prodotti presenti sul mercato. SEO e la scelta del dominio perfetto per te sono fondamentali per un ottimo posizionamento all’interno dei motori di ricerca. Più riuscirai a stare in alto all’interno della SERP più sarà possibile per gli utenti trovarti e il tuo giro d’affari compreso il bacino di clienti crescerà notevolmente. Fai la scelta più sicura e acquista un dominio di qualità elevata.