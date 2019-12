Pigna: due escursionisti sono caduti in un canalone sul monte Gray, mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi sulla cima del monte Gray, a Pigna, dove due escursionisti, un uomo e una donna sono caduti in un canalone.



Sul posto stanno operando un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, il Soccorso Alpino, e da Genova è in arrivo l'elicottero dei Vigili del Fuoco.



Secondo le prime informazioni, i due sarebbero già stati recuperati. Sarebbe feriti ma non in gravi condizioni.