Imperia: parcheggia l'auto sopra l'ospedale e gliela verniciano (foto)

Un'auto è stata vandalizzata nei pressi del parcheggio dell'ospedale. A raccontarlo a Imperia News, è l'imperiese Luca R.



"Ho parcheggiato la mia macchina sopra al parcheggio gratuito dell'ospedale di Imperia. Tenuta dalle 14 alle 20 vicino alle scale per scendere, e me la sono ritrovata pitturata di bianco da pareti penso con un pennello", racconta Luca.



"Credo si sia trattato di un dispetto forse per un parcheggio occupato senza intenzione. Poteva capitare a chiunque. La macchina la abbiamo pulita. Atti vandalici simili capitano anche a Barcheto, dove qualcuno riga le auto".