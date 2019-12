CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 28 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 2 dell'Imperia di Oneglia e all'Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 16.00 – 19.30 – 21.30 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- PINOCCHIO – 16.15 – 19.15 – 21.30 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 16.00 – 18.30 – 21.15 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Quadrupla Programmazione

- PAW PATROL MIGHTY PUPS - IL FILM DEI SUPER CUCCIOLI – 16.00 – di Charles E. Bastien - Animazione - "In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol: Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, con i loro fantastici superpoteri dimostreranno che niente è irrisolvibile e che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa. La squadra dei cognolini eroici, è chiamata ad entrare in azione quando un meteorite sta per cadere sulla città di Adventure Bay, a causa di una maldestra manovra del nipote del Sindaco Humdinger, Harold. Grazie al transito del metrotite, Ryder e i suoi amici cuccioli, acquisiscono un'energia magica, che gli permetterà di avere nuovi straordinari superpoteri, diventando così Mighty Pups! Harold purtroppo utilizzerà a suo vantaggio i superpoteri e farà si che tutta Adventure Bay diventi finlamente sua, catturando Ryder nella torre. I Supercuccioli uniti dalla forza dell'amicizia e attraverso un lavoro di squadra combatteranno contro il nemico Harold e il suo robot gigante per riuscire a salvare l'amico Ryder…”

Voto della critica: **

- PINOCCHIO – 17.15 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - " Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 19.30 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- IL PRIMO NATALE – 21.45 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPIE SOTTO COPERTURA – 15.45 – di Nick Bruno, Troy Quane – Animazione/Avventura/Azione - "Lance Sterling è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett è un giovane e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget. Un evento fortuito unirà i due improbabili eroi, che dovranno imparare a contare l'uno sull'altro per la più importante delle missioni: salvare il pianeta…”

Voto della critica: ***

- LAST CHRISTMAS – 17.45 – 19.45 – 21.45 – di Paul Feig - con Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard – Commedia/Sentimentale - "Kate arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l'anno. L'entrata di Tom nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell'anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore... e devi avere fede…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 16.30 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- CETTO C'È, SENZADUBBIAMENTE - 19.15 – di Giulio Manfredonia - con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano - Commedia - "A dieci anni di distanza dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, Cetto la Qualunque adesso vive in Germania e, dimenticata ogni ambizione politica, viene visto soltanto come un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo. Peccato che egli consideri il Paese tedesco come una terra di conquiste e ritenga la mafia un marchio di qualità… La sua catena di ristoranti e pizzerie, comunque, non conosce crisi. Inoltre, ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta innegabile. La notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia lo induce a tornare sul luogo d’origine, dove le malefatte compiute ancora lo precedono. In Italia scoprirà qualcosa che cambierà il corso della sua vita e, ‘purtroppamente’… anche quella dei suoi concittadini. Cetto tornerà così a dettare legge e stavolta le conseguenze potrebbero essere irreparabili…”

Voto della critica: **

- L'IMMORTALE - 21.30 – di Marco D'Amore - con Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli - Drammatico - "Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale…”

Voto della critica: **



Centrale (tel. 0184 597822)

- IL PRIMO NATALE – 16.30 – 19.00 – 21.15 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

Tabarin (tel. 0184 597822)

- LA DEA FORTUNA – 16.15 – 19.15 – 21.30 – di Ferzan Ozpetek - con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi - Commedia - "Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Tripla Programmazione

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 15.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 17.15 - 21.00 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 15.45 - 18.00 - 20.30 - 22.40 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- LA DEA FORTUNA – 15.30 – 20.15 – di Ferzan Ozpetek - con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi - Commedia - "Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia…”

Voto della critica: ***

- IL PRIMO NATALE – 17.30 - 22.20 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- IL PRIMO NATALE – 16.00 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **

- PINOCCHIO – 18.15 – 21.15 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 16.00 – 18.30 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **

- LA DEA FORTUNA – 21.00 – di Ferzan Ozpetek - con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi - Commedia - "Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 16.00 - 18.30 - 21.00 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- PINOCCHIO – 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Matteo Garrone - con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini – Fantastico - "Ispirato alla famosa favola di Carlo Collodi, il film racconta le avventure di Pinocchio, un burattino di legno che desidera diventare un bambino vero…”

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Tripla Programmazione

- SPIE SOTTO COPERTURA – 16.30 – di Nick Bruno, Troy Quane – Animazione/Avventura/Azione - "Lance Sterling è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett è un giovane e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget. Un evento fortuito unirà i due improbabili eroi, che dovranno imparare a contare l'uno sull'altro per la più importante delle missioni: salvare il pianeta…”

Voto della critica: ***

- STAR WARS - L'ASCESA DI SKYWALKER - 18.30 – di J.J. Abrams - con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac – Azione/Avventura/Fantastico - "Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai…”

Voto della critica: ****

- IL PRIMO NATALE – 21.15 – di Salvatore Ficarra, Valentino Picone - con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia - Commedia - "Salvo vive a Palermo ed è un ladro di arte sacra, oltre che ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive invece padre Valentino, un prete estremamente devoto alla tradizione del Presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenterà di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia – forse la stessa di cui è dotato il Natale – entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo…”

Voto della critica: **





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it