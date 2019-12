Rocchetta Nervina: la Confesercenti sta organizzando un weekend di musica e spettacolo per sostenere il paese

Una due giorni di festa per Rocchetta Nervina, nel terzo weekend di gennaio, quando tutti si augurano (ma è praticamente certo) che il paese non sia più isolato dal resto della Val Nervia. La sta organizzando la Confesercenti della nostra provincia, per essere tutti vicini ai 300 residenti ed alle attività commerciali, che stanno vivendo giorni difficili, a causa del crollo della strada di alcune settimane fa.

La Confesercenti, su input di Sergio Scibilia, sta raccogliendo adesioni per proporre musica, spettacoli ed addirittura degli spettacoli cinematografici. Un grande happening che ha visto anche la creazione di una pagina Facebook, chiamata ‘Nui ghe semu’, ovvero ‘Noi ci siamo’ per far capire ai ‘rocchettini’ che non sono assolutamente soli.

L’appuntamento è stato fissato per sabato 19 e domenica 20 gennaio, quando in paese arriveranno artisti di vario genere, ma anche gruppi musicali locali e tanto altro. Al momento il programma è in via di definizioni mentre in paese c’è grande attesa per la costruzione del ponte. Passati Natale e Santo Stefano, sul luogo del crollo della strada, stamattina si è ripreso a lavorare e c’è grande fiducia nel rispetto del crono programma, con la possibile installazione della gru per il 30 o 31 dicembre e quella del ponte entro il 7 o 8 gennaio.