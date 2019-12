Cantieri e restringimenti sulle autostrade ma gli operatori turistici rimangono fiduciosi sulle prenotazioni 'last minute'

Se da una parte c’è un po’ di preoccupazione per i ‘last minute’, i commercianti e gli albergatori attendono il Capodanno con fiducia per arrivare al ‘tutto esaurito’. La situazione che c’è sulle autostrade crea qualche problema ma, al momento la situazione è simile a quella dell’anno scorso.

Il maltempo dei giorni scorsi non ha certo agevolato i turisti del Nord Italia nelle prenotazioni, mentre la situazione del traffico preoccupa meno: “Siamo abbastanza abituati – ha detto il presidente di Federalberghi, Igor Varnero - e non è che le code ci saranno solo da noi. Situazioni del genere si vivono anche per chi va verso la ‘adriatica’. Noi abbiamo un sistema autostradale che, se in piena efficienza, nei periodi di alta stagione non riesce a smaltire il traffico. Figuriamo adesso. Non è una situazione che fa piacere ma non è certo questo che porta il turista a scegliere un’altra località, sia per la montagna che per altre destinazioni. Ci auguriamo che si possa intervenire, in modo da ridurre le problematiche, ma pensiamo di poter lavorare sulla stessa linea dello scorso anno”.

Gli operatori turistici sperano che la situazione di emergenza possa terminare. Sicuramente le previsioni sono buone e chi verrà nella nostra provincia troverà sole sicuramente fino a Capodanno, anche se il bel tempo potrebbe andare avanti fino all’Epifania. “Servono investimenti per le autostrade – termina Varnero – ma questa è una situazione attiva da decenni. Al momento non ci sono disdette e questo è già positivo, ora attendiamo gli ultimi giorni per le prenotazioni dell’ultimo momento, ma siamo fiduciosi”.