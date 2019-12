Arma di Taggia: restyling Viale delle Palme, la minoranza chiede "Che fine faranno i posteggi gratuiti di via Caboto?"

Con l’avvio dei lavori di restyling del Viale delle Palme ad Arma di Taggia che fine faranno i posti auto di via Caboto nel centro di Arma di Taggia? E’ questo l’interrogativo posto da Barbara Brugnolo, consigliera comunale del gruppo ‘Il Passo Giusto’, durante l’ultimo consiglio comunale.

Stando al progetto presentato alla cittadinanza, lì dove oggi trovano spazio una quarantina di posteggi, gratuiti, a lato del viale, dovrebbe sorgere in futuro un teatro all’aperto. L’esponente dell’opposizione ha interrogato l’amministrazione per comprendere quale sarà la sorte di questi parcheggi e se saranno eliminati contestualmente alla nascita del nuovo posteggio nella ‘buca’ (NE ABBIAMO PARLATO QUI).



“Il progetto presentato il 27 marzo prevede la realizzazione di un piano rialzato di circa 60 posti auto nella buca ma di contro la eliminazione del posteggio di via Caboto per lasciare spazio alla realizzazione di un teatro all’aperto. - ha spiegato la consigliera Brugnolo - Considerato che l’attuale parcheggio che verrebbe a mancare conta 41 stalli bianchi e la sopraelevazione del parcheggio della buca, prevederebbe, come ipotesi, la perdita di almeno 10 posti auto per la realizzazione dei sostegni e delle aree di manovra, il saldo positivo sarebbe di circa 9 posti, per un costo stimato di circa 700mila euro. Non è il caso di stralciare la realizzazione del teatro all’aperto nell’ottica di conservazione dei posti auto esistenti su via Caboto?”



“Toglieremo il parcheggio di via Caboto se Area24 e zone limitrofe si metteranno a posto e costruiranno altri parcheggi. - ha replicato l'assessore ai lavori pubblici, Lucio Cava - Il parcheggio di via Caboto e quello della Buca non sono in relazione. Oggi i posti restano. Il progetto è quello che abbiamo presentato ed a step andremo avanti, pondereremo come agire senza recare danno alle persone che vivono e lavorano in quella zona. Quando Area 24 ci darà i posti auto che ci deve dare potremo decidere di togliere gli altri”.



La risposta non ha soddisfatto la consigliera Brugnolo che ha chiesto un impegno all'amministrazione comunale: “Un progetto lo presento alla cittadinanza se è concreto e definitivo. Mi auguro che ci sia un impegno nei confronti della cittadinanza, che i 45 posti di via Caboto per un teatro all’aperto con tanto di musica di cui potranno godere i palazzi intorno, con somma felicità, vengano sostituiti con altrettanti posteggi gratuiti per la cittadinanza” - ha concluso.