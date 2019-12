Taggia: dalla Fondazione Riviera dei Fiori Onlus donazioni per 20mila euro alle persone indigenti della provincia di Imperia

Circa 20mila euro per persone indigenti. E' questo l'impegno concreto della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus per le persone bisognose della provincia di Imperia.



In questi giorni di Feste l'ente benefico sta distribuendo i suoi speciali Doni di Natale a una quarantina di anziani della provincia che si trovano in condizioni economiche e sociali particolarmente disagiate. Ognuno di loro riceve dalla Fondazione 400 euro e un omaggio della Fratelli Carli. I beneficiari sono persone che sono state segnalate da parroci, dai servizi sociali di diversi Comuni della provincia, dalla Cartitas e dalla San Vincenzo.

Quella dei Doni di Natale della Fondazione è una tradizione portata avanti dal 2007, con l'inizio della sua attività istituzionale, sotto forma di iniziative proprie e di altri soggetti non profit che contribuiscono al miglioramento delle condizioni della comunità locale. Infatti, la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus interviene concretamente a favore di singoli e famiglie che hanno bisogno di aiuto per risolvere problemi finanziari immediati, piuttosto che per consentire ai figli il proseguimento degli studi. Anche in questi giorni, infatti, sta erogando donazioni, sotto forma di “primo soccorso” (si tratta di donazioni di 250 euro ciascuna).



Oltre ad aiutare con sostegni economici, anche attraverso prestiti sull'onore (a tasso zero, da restituire con rate minime e dilatate nel tempo e con la garanzia rappresentata unicamente dall'impegno morale del debitore), la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus opera per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale impiegando soggetti non profit. Fra l'altro, ha rilevato, a Taggia, una grande tenuta agricola che impiega già una mezza dozzina di persone svantaggiate, in buona parte provenienti da Paesi extracomunitari martoriati da guerre. L'intervento a Taggia si è aggiunto a quello di Ceriana, dove è in fase di recupero e rilancio un vasto uliveto che stato abbandonato dopo l'incendio che ha devastato intere colline del comune.

"La Fondazione, costituita nel 2006 dalla Compagnia di San Paolo, opera grazie alle donazioni che riceve, al 5Xmille e ai ricavi generati dal suo patrimonio. I consiglieri di amministrazione e il revisore unico non ricevono alcun compenso e neppure rimborsi spese. La Fondazione può essere sostenuta anche con l’attribuzione del 5 x mille indicando il codice: 91034200088" - ricordano dalla Fondazione.