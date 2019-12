Regione: Toti attacca sulle autostrade "Se dal Ministero non vogliono occuparsene che le diano in gestione"

“Tre ore per trenta chilometri? Ora basta! Se al Ministero dei Trasporti non hanno minimamente intenzione di occuparsi delle autostrade liguri, di cui come Regione non abbiamo alcuna competenza, che ce le diano In gestione”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rivolgendosi al Ministro delle Infrastrutture, per la crescente preoccupazione di fronte a una situazione autostradale che in Liguria rischia di essere sempre più da bollino nero, dopo le frane, l’assenza del ponte, il crollo sulla A6 e i cantieri.

“Non possiamo assistere senza far niente – continua Toti - al blocco delle nostre autostrade. Cari liguri, alziamo insieme la voce perché qui servono interventi straordinari e immediati come chiediamo da mesi al Ministero dei Trasporti e ad Autostrade, senza avere risposte. Che facciano o dicano qualcosa o che almeno ci diano la possibilità di gestirle! Così non si può più andare avanti”.