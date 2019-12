Imperia: il sindaco Scajola traccia il bilancio del 2019 "Anno segnato da tre emergenze e dall'avvio di tanti lavori pubblici" (Video)

"Un anno caratterizzato da tre emergenze, ma anche dai lavori pubblici". Il 2019 volge al termine ed è tempo di bilanci. A tracciarlo, per la città di Imperia, il sindaco Claudio Scajola nell'incontro odierno con gli organi di stampa.

Emergenza bilancio, emergenza rifiuti ed emergenza maltempo. Tre grandi problematiche alle quali l'amministrazione ha dovuto far fronte su più piani come spiegato dallo stesso primo cittadino.

"La prima emergenza è stata quella relativa al rischio dissesto – ha esordito Scajola. Il 30 giugno 2018 la Corte dei Conti scrisse la quarta e ultima missiva di diffida con 11 milioni di debito. Un'emergenza risolta con l'approvazione del Ministero e della stessa Corte passando dalla dichiarazione di predissesto a un piano di riequilibrio credibile".

"La seconda emergenza – ha proseguito – è stata quella relativa alla raccolta differenziata. Dal 2012 è obbligo di legge che i comuni debbano aggiungere il 65%. Imperia era in ultra emergenza, in ritardo di sei anni con penali annuali che superavano il milione. L’appalto scadeva tre giorni dopo il mio insediamento. Ho fatto un’ordinanza di proroga, ma anziché limitarmi ho imposto un percorso per arrivare alla differenziata.

Le penali, nel complesso, superavano i due milioni. Abbiamo avviato la differenziata, l’ultimo dato è intorno al 75% e in questi mesi ha variato sempre tra il 69 e il 75. Contestualmente all’affidamento con ordinanza abbiamo fatto partire la gara d’appalto con la stesura di un capitolato molto complesso. Abbiamo pensato di prendere anche come opportunità i difetti riscontrati nell’attuazione della differenziata in modo che potessero permettere un capitolato che risolvesse i problemi con: aumento del personale, due passaggi per la plastica, diverso sistema di raccolta per l’area del commercio, pulizia e sfalcio dell’erba, ma anche strade e tombini. Abbiamo avuto l’interessamento di cinque società importanti, c’è stato un ricorso e l’amministrazione ha diligentemente chiesto che non si discutesse con fase preliminare della sospensiva ma con udienza fissata a febbraio. Nel frattempo ho dovuto fare un’altra ordinanza di proroga a Teknoservice".

Terza emergenza quella del maltempo del 29 e 30 ottobre 2018 che ha messo a dura prova la città: "La mareggiata ha danneggiato stabilimenti, scogliere a protezione della costa e in modo particolare ha spezzato il molo lungo di Oneglia. In quella notte, girando per la città con i tecnici che non mi stancherò di ringraziare, abbiamo fin da subito monitorato i danni. In questo modo siamo stati tra i primi ad aver portato a conoscenza del ministero della Protezione civile, della Presidenza del consiglio della Regione Liguria e dell’Europa quanto subito ottenendo una serie notevole di investimenti.

A distanza di un anno sono iniziati i lavori del molo che stanno proseguendo e ci auguriamo siano pronti prima dell’inizio dell’estate, soprattutto per rendere la passeggiata nel mare percorribile turisticamente. La costruzione va avanti celermente con una parte edilizia, ma anche con il recupero di massi a mare e ulteriori scogli. Verrà sistemato anche parte di largo Cristino".

Oltre alle emergenze succitate e inderogabili, Scajola si è poi concentrato su quelle definite di 'necessità'. Prima tra queste quella legata al porto.

"Si tratta di un tema fondamentale per la rinascita della città – ha detto il sindaco. Vogliamo avere un porto di qualità partendo dal progetto molto bello che era stato fatto con un inserimento di pregio che è però da anni senza manutenzione e senza essere stato ultimato. Abbiamo lavorato con molta intensità e con grande accordo con lo Stato, soprattutto con Agenzia del demanio e Provveditorato alle opere pubbliche.

Il primo grande risultato è stato l’incamerato del porto, quasi nella sua interezza, attraverso la Go Imperia con i collaudi e le certificazioni necessarie. Abbiamo già presentato la documentazione per la seconda fase dell’incameramento, fiduciosi che sarà portata a termine entro la primavera. Ciò significa che, poiché era decaduta la concessione, il porto era senza padroni con gestione tecnica annuale al comune per le minime cose possibili. Nella fase due dell’incameramento fase ci saranno anche gli scheletri e la parte del sottosuolo che può produrre valore e ricchezza che lo Stato incamera. Di fronte a questo siamo pronti affinché entro l’autunno il Comune possa avere la concessione ultradecennale per il porto di Imperia per la sua ultimazione, per le modifiche e per la gestione. Il 2020 potrà dunque essere l’anno in cui si chiude una vicenda lunghissima durata dieci anni con il porto fermo, chiuso, e che non rende. La concessione ci permetterà di operare sul mercato per ottenere le risorse per l’ultimazione con una scelta in house con Go Imperia o una Go Imperia 2. Nel frattempo la stessa Go ha lavorato per risolvere i contenziosi con chi aveva acquistato la concessione del posto barca. Abbiamo già definito accordi con oltre la metà dei titolari di posti barca. Con delibera del consiglio noi procederemo a tutelare coloro che hanno acquistato la concessione con condizioni particolarmente favorevoli che possano permettere di farli tornare in possesso del posto barca. Questa è la linea su cui ci intendiamo muovere per fare giustizia per chi incolpevolmente è stato privato del posto barca.

Come detto però il 2019 è stato anche l'anno dei lavori pubblici che Scajola ha così riassunto: "Negli ultimi tre mesi abbiamo stanziato in opere pubbliche 12 milioni di euro. Già consegnati e di queste consegne la maggior parte ha iniziato ad aprire il cantiere. Anzi una parte è stata ultimata e mi riferisco alle fogne nell’entroterra messe a regime con un impegno di spesa notevole. In via XXV Aprile, alle Cascine, in Caramagna, ad Artallo, Montegrazie abbiamo rifatto tutte le stazioni di sollevamento fognario, con nuovi impianti elettrici di sollevamento delle centraline. Ci si accorgeva che non funzionavano quando straripavano con problemi di inquinamento delle falde e per la balneazione. Ora potremo controllarli. Queste cose non fanno effetto, ma costano molto e la gente si accorge dell’importanza dell’acqua solo quando non c’è".

Il sindaco si è poi brevemente soffermato su due strutture fondamentali per la città: la piscina Cascione e il teatro Cavour entrambe oggetto di lavori.

"Abbiamo riaperto la piscina con un costo notevole che supera i 2 milioni. Ci siamo accordati per una via di mezzo che non danneggi la Rari Nantes e gli sportivi. Per questa ragione la vasca sarà rifatta nella pausa estiva con un ribassamento. Abbiamo raccolto ulteriori 600 mila euro di fondi europei per il completamento dell’opera che renderà la Cascione un autentico gioiello e consentirà un risparmio energetico vicino al 50%.

Per ciò che concerne il Cavour abbiamo ereditato un inizio di progettazione per 400 mila euro. Abbiamo ritenuto necessario investire di più passando a 2 milioni di euro ottenendo finanziamenti dall’Europa e da Stato e Regione. Da poco abbiamo scoperto che tutte le poltroncine devono essere buttate. Riaprendo le seggioline sono fuori norma, 650 poltrone da cambiare. Questo perché il teatro è stato chiuso con eccessiva disinvoltura. Contiamo che il tutto sia ultimato prima dell’estate.

Abbiamo terminato poi galleria Gastaldi che permette di collegare meglio via Cascione alle spiagge e a breve partiranno i lavori per il restyling dei portici".

Importante per quanto concerne il 2019 anche l’avvio degli interventi sulla ciclabile con la rimozione dei binari, primo passo per l'inizio vero e proprio dell'opera previsto per i primi mesi del 2020.

Ultima parte dedicata al turismo e ai suoi eventi. Scajola ha detto: "Abbiamo provato a rilanciare il Parasio e con piacere abbiamo raccolto tre interessamenti con un fotografo e un bar che dovrebbero aprire a breve. Abbiamo poi portato a cadenza annuale le Vele d’Epoca con un risultato migliore di quello precedente e che contiamo di amplificare ancora con una settimana di eventi dedicati. Per la prima volta abbiamo avuto la bandiera blu che vogliamo mantenere e il turismo è cresciuto con, da gennaio a ottobre, 350 mila presenze. Un dato che ci conferma che la nostra può essere una città turisticamente importante".