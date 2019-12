Il bilancio 2019 dei Sindaci: Sanremo, Biancheri "Come sempre tanti problemi ma qualche piccola soddisfazione" (Video)

Anche se, come molti altri comuni, Sanremo deve fare i conti con i danni del maltempo sta per chiudersi un 2019 impegnativo per il Sindaco della città dei fiori e per la sua Amministrazione.

Un 2019 che lo ha visto riconfermato alla guida della città con elezioni di fine maggio, anche se ovviamente amministrare come ovunque, non è una cosa semplice: “E’ stato un anno impegnativo – ha detto Alberto Biancheri - con passaggi importanti come la scuola ‘Pascoli’ che non ci aspettavamo. Senza dimenticare i problemi delle partecipate visto che stiamo lavorando a tempo pieno con Riviera Trasporti e Rivieracqua. Abbiamo avuto diversi problemi e qualche piccola soddisfazione, come i lavori della rotonda alla Foce che stanno terminando. Entro marzo-aprile sarà conclusa piazza Borea D’Olmo, termineranno i lavori di via Matteotti, senza dimenticare il secondo lotto di Villa Ormond per opere che la città aspettava da tempo. Ci sono anche altri aspetti, come l’Emporio Solidale che ho visitato nelle ultime ore e che sta andando bene grazie all’impegno di Caritas e volontari”.

Un 2019, quindi, difficile ma con qualche lato positivo: “Purtroppo amministrare è difficile e lo sarà sempre di più: mancano le risorse e le scelte sono sempre più complicate. Ora ci interessa portare avanti i nostri impegni e vogliamo sempre spiegare ai cittadini il perché a volte non si riesce a fare delle cose. In questi 5 anni spero di portare a termine cose concrete perché siamo qui per portare a termine cose concrete e, se questo mancherà sarò il primo a rinunciare, perché vogliamo dare una dimostrazione importante e lasciare qualcosa di buono per la nostra città”.