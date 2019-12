Villa Viani: suggestivo presepe vivente dei bambini per la notte di Natale, e alla Messa anche i Carabinieri (Foto)

La notte di Natale, in quel di Villa Viani, ha visto il rinnovamento della sacra celebrazione con il suggestivo presepe vivente dei bambini.

Nella fresca serata in valle Agazza, tributaria della valle Impero, il parroco don Matteo Boschetti con il diacono Alex, ha officiato una sacra funzione carica di momenti suggestivi e coinvolgenti. Chiesa gremita, unita la popolazione locale e molti dai paesi vicini, soprattutto da Villa Guardia. E se tutto si svolge nel ricordo di Gesù appena nato, di Gesù Bambino, sono stati proprio i più piccoli di Villa Viani, quasi tutti sotto i sei anni, ad essere a loro modo protagonisti. E con ragione, data l’altissima natalità locale.

E tutto a partire dalla processione d’ingresso, con i piccoli vestiti da pastori che sono andati a rendere omaggio alla Sacra Famiglia, dove ad attenderli c’erano due nuovi protagonisti il San Giuseppe (Mirko) e Maria Vergine (Alessia). Fra loro non un Gesù Bambino in effigie ma un infante vero: la piccola Chiara, ultima nata del paese, una bimba di pochi mesi. La Santa Messa è stata preceduta da letture dei chierici, che hanno introdotto in modo emozionale la funzione, dopo che le luci erano state accese, completamente.

L’arrivo dei celebranti era stato invece accolto da una chiesa illuminata dalle sole fiamme delle candele. Un’estrema suggestione, resa ancor più solenne dalla presenza delle amate Forze dell’Ordine, con due Carabinieri intabarrati che si sono posti, maestosi, ai lati dell’accesso all’area presbiterale. Con loro il maresciallo maggiore Paolo Gianoli. L’Arma, dunque, da sempre vicina alla gente. La Messa solenne è stata inoltre valorizzata dal delicato canto del soprano Melissa Briozzo. Don Matteo, da grande amatore d’arte e di musica, ben conosce la realtà lirica e davvero a Villa Viani si è ascoltata una voce incantatrice di grande prospettiva, duttilità e comunque già famosa non solamente in Italia, ma anche e soprattutto negli Stati Uniti d’America.

Dopo la Messa, tutti sul sagrato, ma lì la Pro Loco di Villa Viani ha montato un capace gazebo con sistemi di riscaldamento a fungo: cioccolata, vin brulè, Babbo Natale e tutti felici.